以色列积极回应美国折衷建议 待哈马斯回应

（耶路撒冷／开罗／加沙综合电）以色列与哈马斯的最新一轮停火谈判再陷僵局，双方没能在以色列人质换巴勒斯坦囚犯的问题上取得突破。不过，美国提出了一个折衷建议，对此以色列做出积极回应，但哈马斯尚未给予回答。

以哈停火谈判上周在卡塔尔重启，以色列摩萨德情报机构负责人、卡塔尔调停者和美国代表在多哈一同磋商，希望促成加沙停火和人质与囚犯互换协议。

一名了解谈判情况的以色列官员透露，在每40名人质可交换多少巴勒斯坦囚犯的问题上，以哈双方一直僵持不下。以方对美国提出的折衷建议反应积极，但哈马斯至今没有作出回应。美国建议有什么内容，该官员并没有透露。

哈马斯去年10月7日袭击以色列时劫持了约250名以色列和外国人质，11月底为期一周的临时停火期间，哈马斯释放了105人。

以色列认为，目前仍有约130人被扣留在加沙，其中33人推定死亡，包括八名士兵和25名平民。据信仍幸存的人中，有两名孩童和19名妇女，其中几个是以色列士兵。

据卡塔尔半岛电视台报道报道，哈马斯要求以一个以色列女兵换30名巴勒斯坦囚犯。

在被问及人质与囚犯的交换比例时，哈马斯高级官员萨米向路透社提到了该组织本月早前提出的一项建议，即以色列释放700至1000名巴勒斯坦囚犯，换取被哈马斯扣留的女性、未成年人、老人和体弱俘虏。以色列则说，这是不现实的。

萨米也表明，以色列拒绝取消进攻，也不同意撤军，以及允许流离失所的巴勒斯坦人返回加沙北部的家园。

以色列早前表明，愿意暂停进攻六周，允许更多人道援助进入加沙，以换回40名人质。

停火谈判没有进展，以哈持续激烈交战。以色列军队周六（3月23日）披露，以方过去数日在加沙城最大的希发医院附近，打死170多名武装人员，抓捕800余人。加沙卫生机构称，在双方交战过程中，医院有五名病患因缺少食物、饮水和医疗而死亡。

中国油轮遭胡塞武装导弹袭击

另一方面，美国中央司令部称，3月23日在也门外海域，一艘中国油轮遭到胡塞武装组织的导弹袭击，所幸没有造成任何人员伤亡。

这艘悬挂巴拿马国旗的黄埔号油轮遇袭后发出信号，但没有要求支援，之后恢复航行。根据美国中央司令部和英国海上贸易行动办公室，该商船中弹后失火，但火在30分钟内扑灭。

过去几个月，胡塞持续在红海发动攻击，美英联合展开的军事打击未见明显威慑效果。

另外，黎巴嫩东部卡谷地城市巴勒贝克（Baalbek）24日凌晨遭以军空袭。以军战斗机向一栋两层楼房屋发射了四枚导弹，摧毁该建筑物，至少三人受伤。

巴勒贝克是哈马斯盟友黎巴嫩真主党的据点之一，这是真主党支持哈马斯与以色列交战的五个月来，巴勒贝克第三次遭袭击。