为应对人力短缺 德国让大学生兼职驾驶有轨电车

（纽伦堡法新电）德国公共交通人力短缺，运营商不得不探索新的人力资源，纽伦堡公共交通公司就想到了一个不同寻常的主意：为大学生提供驾驶有轨电车的兼职机会。

与其他欧洲国家一样，德国多个行业都面临严重的人力短缺问题，如果不采取紧急措施，预计这一问题还会进一步恶化。

一些公交运营商警告，未来几年估计将有数万个职位空缺，因此他们可能会被迫减少公共汽车、有轨电车或地铁的数量。

过去几周，德国各地的公交员工举行罢工，要求改善工作环境。德国第二大工会德国服务行业工会（Verdi）警告说，工人的工作条件正在恶化。

许多公交公司称，职位空缺高达20%至30%，而人手不足造成员工过度劳累的恶性循环，员工生病则又加剧了这种情况。

纽伦堡公交公司每年须招聘160名新司机来维持地铁、有轨电车和公共汽车的运营。负责招聘和培训团队负责人鲁本说，面对人力短缺挑战，他们必须想尽办法来实现这一目标。

纽伦堡公交公司早在去年11月就发布招聘广告：21岁以上，持有正规驾照，性格可靠，适合轮班工作的大学生都可申请成为有轨电车司机。

纽伦堡公交公司最终收到36份申请表格，经过一番筛选，聘请了五人为学徒驾驶员。这几人在暑假期间接受为期四周的速成培训，他们要先经过几个小时的理论学习，再到有轨电车模拟器练习，然后才能驾驶有轨电车。

纽伦堡大学社会工作专业的学生本尼汉内是受聘者之一。如果一切顺利，他很快就会正式上岗，在晚上或周末课余时间运送乘客。他兴奋地说：“我的同学和家人觉得我能够驾驶有轨电车是很酷的一件事。总有一天，他们将能搭上由我驾驶的有轨电车。”

有了纽伦堡这个先例，曼海姆和慕尼黑等其他德国城市也开始聘请学生兼职，以填补公交人力缺口。