日本高龄化引发看护危机 将引外劳走入日家庭协助护理

进入高度老龄化社会，日本上门看护服务需求剧增。鉴于沟通问题，当局目前仍未允许外国人看护走入日本家庭。然而，随着日益尖锐的人手短缺，当局决定松绑条例，今年推出新制度让外劳分担看护工作。

91岁的日本老爷爷要照顾行动不便的90岁太太，这是高龄长寿化日本的一个缩影。为了解决“双老”家庭及独居老人看护问题，当局研判日本急需大量护理人员。

50岁的中原瑞穗是埼玉县朝霞市一家医院附属的上门看护。她的工作是每天负责到五个老人家庭提供协助洗澡和换尿布等服务。有时，还得帮忙独居老人清洁房间等家务。

中原告诉《联合早报》：“上门看护是一份具挑战的工作，我们的工作量随着日本高龄人口变得繁重。不久前，由于人手不足，我一天须多跑两个家庭。我很担心，即使是给我再高的薪水也做不来。”

根据日经引述劳动部的数据，日本上门护理的职位空缺与申请人比率在2022年为15.5倍。调查显示，目前上门看护有51万人，但供不应求。 随着人口持续老龄化，预计到了2040年将需要280万名上门看护才足以应付。

该报也强调，日本战后第一波婴孩潮出生的人明年陆续进入75岁，属于“后期高龄者”的族群将突增。为此，日本当局所面对的人手短缺课题也将变得更为严峻。

日本在2000年后，与一些东南亚国家签署经济合作协定（EPA），其中包括引进外国看护。目前，具备护理资格的外国看护有7000人。然而，鉴于担心沟通问题，当局未让外国看护提供上门服务。去年7月，日本厚生劳动部召开专家委员会讨论这一问题。

据报道，会议上要让没护理资格的人也能成为上门看护的呼声大，与会的日本医学会常务理事江泽和彦说：“我们必须考虑让日语不好的外国人也能上门看护。目前，拥有居留权的技能实习生和特定技能的外国人超过3万人。我们的最终目标是要训练他们从事上门护理工作，把更多外劳引进这个领域。”

一家上门护理机构负责人说：“之前，觉得外国人因语言和习俗不同难以胜任这份工作，如能以日语和老人交谈、学习如何使用日本餐具等。虽然他们很难立即投入工作，但从长远来看不放下这层顾虑，日本高龄化产业将无法永续。”

日本杂志《东洋经济》指出，上门看护在日本讲究温馨，看护不但能减轻家庭负担，也给予家庭成员精神支持。随着人手不足，单靠日本人已无法维持上门护理质量。训练外劳成为得力帮手至关重要。至今，上门护理是一对一。当局有必要打破这一规定，让外劳负责给老人喂饭和换尿片等工作，为这行业松绑。

此外，日本考虑让外国人成为上门看护还有一个潜在需求，即旅日外国人口增加。根据日本总务部的数据，目前日本有286万外国居民，其中18万人是65岁以上。日本看护协会的调查显示，42%的上门看护服务中心所照顾的对象有外国人。