英斥资逾3亿元 发展核威慑及民用核能

（伦敦综合电）英国首相苏纳克宣布一项总值2亿英镑（约3亿4000万新元）的公共投资，以促进英国的核威慑计划和民用核工业；新投资预计将创造4万个新就业岗位。

唐宁街发布的文告说，政府将与贝宜系统（BAE Systems）、罗尔斯·罗伊斯（Rolls-Royce）、法国电力集团（EDF）等行业领袖合作，希望到了2030年，可在技能、就业和教育方面投资至少7亿6300万英镑。

苏纳克星期一（3月25日）在英格兰北部小镇巴罗因弗内斯（Barrow-in-Furness）做出这个宣布；那里是英国核潜艇建造基地。

苏纳克在启程前说，维护英国的核威慑与核能工业的未来至关重要。他说：“在一个更危险、竞争更激烈的世界，英国保持海上核威慑能力比以往任何时候更为重要，核能也为消费者提供更便宜和更清洁的本土能源……这也是为什么我们要投资于英国潜艇之乡巴罗，投资于英国蓬勃发展的核能工业未来的就业机会与技术。”

英国将投入至少2亿英镑在未来10年重建巴罗因弗内斯，包括改善当地的交通运输、建造房屋以及支持当地学校和医院。到了2030年，政府将拨出另外3亿5300万英镑用于国防和民用核领域的学徒和技能培训。

巴罗因弗内斯此前曾为英国海军生产无畏级（Dreadnought）和机敏级（Astute）核潜艇，并将在建造下一代核动力潜艇方面扮演关键角色。

新潜艇预计在2040年代部署，是英国与澳大利亚和美国签订的澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）协议的一部分。