美日加强军事合作 或重组驻日美军司令部

（东京综合电）英国和日本媒体报道，鉴于对中国的共同担忧，美国总统拜登和日本首相岸田文雄下个月将公布一项重组驻日美军司令部的计划。

英国《金融时报》星期天（3月24日）引述知情人士报道，这项计划将加强美日之间的作战规划和军事演习。拜登4月10日将接待到访的岸田文雄，两人到时候预计会公布这项计划，对美日安保条约进行自1960年签署以来最大幅度的更新。

报道指出，拜登政府正在考虑的其中一个模式是建立一支新的美国军事联合特遣部队。这支部队将隶属于美国太平洋舰队，其指挥官留在日本的时间将比目前来得多。不过美日尚未做出决定，其他模式，包括对驻日美军的升级，也是两国在考虑的选项。

日本共同社也报道称，多名日美外交消息人士透露，美国政府基本决定加强驻日美军司令部的功能，力争与2024年末启动的日本“统合作战司令部”顺畅合作。

日本内阁秘书长林芳正星期一（25日）证实，日美一直在讨论如何加强军事方面的合作。

美国在日驻军数量为5万4000人。林芳正告诉记者：“日美一直在讨论如何加强指挥和管控方面的合作，以增强相互操作和战备能力。但据我了解，对于美方的架构，包括加强驻日美军可发挥的作用，双方尚未做出决定。”

白宫、美国国家安全理事会和国务院未就报道置评。

日本《读卖新闻》则在星期一引述美日消息人士报道称，潜在的调整可能会在日本设立一个永久性的美日联合小组，以确保更密切的军事协调。

报道说，现阶段日本必须与总部设在夏威夷的美国印太司令部接触后，才能作出各种决定。

日本正在增加国防开支，争取到2027年达到北约规定的占国内生产总值（GDP）2%的标准，并曾警告中国对其安全构成了有史以来“最大的战略挑战”。

现任职于战略与国际研究中心的白宫前官员约翰斯通（Christopher Johnstone）认为，升级驻日美军司令部将是朝着建立更可信的双边军事联盟迈出的一大步”，“这将对该地区的威慑做出重大贡献”。