美国弃权 安理会首次通过要求加沙立即停火决议

（联合国综合电）联合国安全理事会在美国弃权的情况下，首次通过一项要求加沙立即实行停火的决议。

这项决议要求以色列和哈马斯在回教斋戒月期间立即停火，从而实现持久休战。决议还要求立即无条件释放所有人质，以及消除大规模提供人道援助的所有障碍。

在星期一（3月25日）的表决中，安理会15个成员国中的14个投赞成票。美国此前三次否决呼吁或要求加沙停火的决议草案，但它这次投弃权票，使决议得以通过。

决议表决通过后，以色列总理内坦亚胡宣布不会按计划派遣代表团前往华盛顿磋商拉法问题。

对以色列越来越失望 美国改变立场

美国改变立场是因为对以色列越来越失望，尤其是以色列不肯放弃将军事行动扩大到拥挤的加沙南部城市拉法。上周五，美国就在安理会提出一项决议草案，承认加沙必须“立即和持续停火”，但草案因俄罗斯和中国否决而未能通过。

美国副总统哈里斯星期天接受美国广播公司（ABC）访问时说，美国已在多次对话中，以各种方式明确地向以色列指出，在拉法采取的任何重大军事行动都将是个巨大的错误。如果以方坚持进攻拉法，不排除以色列要为此面临一些后果。

法国总统马克龙也警告以色列，任何从拉法强制迁移人口的行为将构成战争罪。爱丽舍宫说，马克龙星期天（24日）同内坦亚胡通电话时，重申反对以军为打击哈马斯而在拉法展开的任何军事行动。

马克龙表明，将向联合国安全理事会提交一份决议草案，呼吁落实立即和持久停火，并敦促以色列立即开放所有进入加沙的口岸。

他还强烈谴责以色列上周五（22日）宣布，在被占领的约旦河西岸征用800公顷土地用于设立新定居点。活动人士称，以色列宣布约旦河谷北部的土地现已成为“国有土地”，这是数十年来最大的一次侵占土地行为。

以政府原则上同意释放800囚犯 换取40名人质

以哈停火谈判正在紧锣密鼓进行，据报以色列政府软化立场，原则上同意释放多达800个巴勒斯坦囚犯，以换取哈马斯释放40名人质，同时让流离失所的加沙北部居民回返家园。这提高达成停火协议的可能性。

据了解，哈马斯参与停火谈判的核心要求之一，是让在以哈战争第一阶段向南逃离加沙城和周边地区的数十万巴勒斯坦人返回北部。

以色列最初拒绝，但一名了解多哈谈判进展的以色列官员说，这一立场已经软化。“我们现在愿意讨论一些流离失所者的返回问题”。以色列媒体推测，这一协议将仅限于妇孺，以防哈马斯战士尝试回返北部增援还在与以军战斗的人员。

这名要求匿名的官员也说，以色列原则上还同意释放700至800名巴勒斯坦囚犯，以换取40名人质。这似乎满足哈马斯的要求，因为据报哈马斯之前要求以色列释放700至1000名囚犯。

不过，这名以色列官员也说，任何最终决定将取决于囚犯中有多少是因参与致命袭击而被判长期徒刑的武装分子。