多国促落实安理会以哈停火决议 以方取消访美 哈马斯坚持立场

（加沙综合电） 联合国安理会通过要求加沙立即停火的决议后，世界多国纷纷呼吁迅速落实这项决议，但以色列军队星期二仍继续轰炸加沙地带。

以色列指责决议破坏以方为打击哈马斯和解救人质所做的努力，愤而取消派代表团到华盛顿讨论拉法问题的计划。哈马斯则对决议表示欢迎，但坚持要以色列同意永久停火、从加沙撤军等条件。

联合国安理会星期一（3月25日）通过决议，要求以色列和哈马斯在回教斋戒月期间立即停火，从而实现持久休战。决议也要求立即无条件释放所有人质，以及消除大规模提供人道援助的所有障碍。

联合国秘书长古特雷斯说，这项决议必须得到执行，失败是不可原谅的。巴勒斯坦民政部长谢赫对决议获得通过表示欢迎，并呼吁永久停止这场“罪恶的战争”。

阿拉伯联盟秘书长盖特则说，这个决定“来晚了”，现在要做的是予以落实，立即并完全停止以色列的侵略和军事行动。欧盟委员会主席冯德莱恩也指出：“为保护所有平民，落实这项决议至关重要。”

美国则强调，哈马斯必须先释放人质，才能实现停火。美国常驻联合国代表格林菲尔德说：“这项决议正确地表明，我们必须在斋戒月期间重新致力于实现和平。哈马斯可以通过接受桌面上的协议来做到这一点。在第一名人质获释后，停火可以立即开始。因此，我们必须向哈马斯施压，要他们这样做。这是确保停火和释放人质的唯一途径。”

白宫公安委发言人：美国立场丝毫没变

美国此前三次否决呼吁或要求加沙停火的决议草案，这次则投弃权票，但白宫国家安全委员会发言人柯比在星期一的例行记者会上说，美国的立场没有丝毫改变。他指出，这项决议文本不包括谴责哈马斯等美国认为必须有的措辞，但内容大致符合美国对于停火必须与释放人质并行的观点，因此美国选择投弃权票。

不过，以色列批评美国立场“明显倒退”。以总理内坦亚胡办公室的声明说：“这给了哈马斯希望，即国际压力能让他们在不释放人质的情况下实现停火。”

以色列随即取消派代表团到华盛顿与美国磋商拉法问题的计划。美国对此表示“困惑”和失望。

以色列防长加兰特按计划访问华盛顿。美国国务卿布林肯星期一会见加兰特时重申反对以色列进攻拉法，强调以色列还有其他替代方案，可以更好地确保国家安全，同时保护巴勒斯坦平民。

哈马斯对安理会决议表示欢迎，并重申愿意就释放人质以换回巴勒斯坦囚犯谈判。不过，哈马斯表明坚持原有立场，包括要求永久停火、以色列从加沙撤军、让流离失所的巴勒斯坦人返回加沙北部，以及进行“真正”的囚犯交换。

以色列星期二（26日）再度指责哈马斯的要求异想天开，称哈马斯根本无心达成协议。以外长卡茨说当天告诉以色列陆军广播电台，安理会决议释出的信息是，美国没有那么支持以色列，哈马斯不用急着达成协议。这意味着，以色列必须加大军事压力，以证明铲除哈马斯和救出人质的决心。

卡茨批评美国投弃权票犯下“道德错误”，但坚称美以关系仍然牢固。

加沙人民对停火决议表示欢迎，但质疑决议能落实。一名74岁的巴勒斯坦男子说：“我们希望这项决议能够奏效……但我们对以色列是否会同意这个决定不是很乐观，因为以色列已多次无视联合国决议。”

卡塔尔外交部星期二说，决议未对正在多哈举行的停火谈判产生立即影响。路透社同日引述知情者报道，以方代表团还留在多哈，但有部分以色列官员回国讨论谈判进展。