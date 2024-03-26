英美新西兰指控中国黑客组织大规模网攻

（华盛顿／惠灵顿综合电）美国、英国和新西兰指责中国政府支持的网络组织展开广泛间谍活动，受影响者达数百万人，包括美英国会议员、学者、世界各地批评中共的政府官员、记者、异见分子，以及包括国防承包商在内的公司和新西兰议会。

美国国务院及英国政府星期一（3月25日）相继宣布，将采取行动进一步遏制中国的网络威胁，包括制裁、刑事诉讼相关中方的个人及实体。

美英将黑客组织称为“APT31”，据称该组织由一群为中国国家安全部属下的湖北省国家安全厅工作的中国情报人员组成，代表国家开展间谍活动。2010年，他们成立武汉晓睿智科技有限公司，作为开展这些网络攻击行动的幌子公司。

美国官员称，该黑客组织过去14年来企图窃取美国政府部门和企业的智慧财产权及商业秘密。

美方已对赵光宗、倪高彬、翁明、程锋、彭耀文、孙小辉和熊旺等七中国骇客提出刑事诉讼。此外，倪高彬、赵光宗及晓睿智公司也将因为攻击美国关键基础设施并造成严重国安威胁而被美方制裁。

英国则宣布对倪高彬、赵光宗及晓睿智公司实施制裁，包括冻结其资产、禁止英国企业和个人与他们有经济往来。

新西兰星期二（26日）指责“国家支持”的中国黑客团体“APT40”于2021年发动恶意网络攻击，渗透连结新西兰国会网络的电脑系统。

中方指英国自导自演反华闹剧

中国驻英国使馆星期一发表声明，指英方所谓“中国对英国实施网络攻击”的说法纯属无中生有、恶意诽谤，中方表示坚决反对、予以强烈谴责，并已向英方提出严正交涉。

声明还说：“我们强烈敦促英方立即停止散布关于中国的虚假信息，停止自导自演的反华闹剧，不要在错误和失败的道路上越走越远。”

中国驻威灵顿大使馆也称，指控毫无根据。中国外交部发言人林剑星期一在例行新闻发布会上说：“中国是网络攻击的主要受害者之一，一贯坚决依法制止和严厉打击各类网络恶意活动……希望各方停止散布虚假信息，切实采取负责任的态度，共同维护网络空间的和平与安全。”