日本解除出口战斗武器禁令

日本政府星期二（3月26日）在内阁会议上决定解禁日本与英国和意大利共同开发的下一代战斗机向第三国出口，并修改《防卫装备转移三原则》的运作指南以及定下严厉的出口准则，标明不出口给战乱地区，以免引起争议。

日媒报道，这一决定标志着日本防卫政策的重大转变。按这次修改的《防卫装备转移三原则》实施方针，日本能够直接向第三国出口的武器被限定为正在与英国、意大利联合研发的新型战斗机。同时，出口对象国必须与日本签订过防卫装备出口相关协议，且不能正在发生战争。此外，出口个案将由内阁会议进行审议。

日本政府目前已敲定的出口对象国为15个，除联合研发国英国和意大利外，还有美国、德国、印度、菲律宾等。

去年12月底，日本政府大幅修改《防卫装备转移三原则》及其实施方针，允许日本将其生产并组装的成品武器出口到给予日本“生产许可”的授权国，允许将战斗机的发动机或机翼等重要零部件出口至与日本有安保合作关系的国家。不过，战斗机成品当时不能被直接出口到第三国。

内阁秘书长林芳正在记者会上强调，此次松绑同时也通过建立严格制度，表明日本将继续坚持作为一个和平国家的基本原则。

但是，作为“最致命武器”的战斗机解禁出口，日本舆论认为这标志着日本的安保政策有了重大转变。

据《朝日新闻》了解，日本、英国和意大利正在研发具备“隐身”和无人机功能的“第六代”战斗机。当局计划在2035年部署，而且也要以此作为其跻身军售产业的一大里程碑。

该报也引述航空评论家青木谦和的见解，认为日本当局写“不向发生战斗国”出口是一个不切实际的承诺。日本政府只能在出口之际确认出口国是否有纷争，它最终是否用在战场，这不是日本能管得了的。