日本小林制药含红麴成分 保健品有伤肾副作用

日本小林制药公司含红麴成分的保健品会引起伤肾副作用，已在日本出现死亡病例。

据日本放送协会（NHK）报道，有此成分的保健品导致健康受损，除小林制药本身的商品已被严禁外，日本已有15家业者的33个商品也遭波及。为保护公众健康和食品安全，当局指示业者回收商品。

据报道，服用小林制药含有红麴成分的保健品导致肾功能衰退的案例增多。该公司星期二（3月26日）说，有76人住院治疗，一些人须靠紧急洗肾脱险。此外，也获悉有一服用者在2月死亡。死者是在2021年4月至2024年2月，邮购小林制药厂含有红麴成分的保健品。

其实，小林制药在今年1月就已接到医生的警告，称其含红麴成分的三种保健品有损害肾脏的成分。可是，该公司一直等到两个月后的3月22日才宣布回收。其说法是，这些肾脏出问题的人所服用的产品使用同一批原料。而且，这些保健品有可能含有该厂未掌握的原料。

小林制药至今已售出约110万份含红麴成分。除了自家保健品，使用其红麴原料的还有52家业者。NHK指出，小林制药提供给了饮料、调味品制造商、贸易公司等企业，目前还不清楚这一问题的严重程度。

日本卫生兼劳动部长武见敬三说：“小林制药在调查期间没有向政府提供信息，令人感到遗憾。我们将与大阪市等行政部门合作，以保护公众健康和食品安全。”

自小林制药22日宣布此消息后，其供货的制造商纷纷宣布召回产品。但是，该公司至今未公布所有业者名称。已下架的产品有日本大型清酒酿酒厂宝酒造销售的日本清酒“松竹梅白壁蔵“澪”Premium（Rose）以及福冈市ZERO PLUS公司销售“有助于降低胆固醇”的浓厚奶酪煎饼。

大冢食品也在星期二宣布回收一款称为“红色豆腐（即红腐乳）”的商品。该公司公关部人员称：“不管商品会不会对健康造成影响，为了安全起见，我们决定下架。”