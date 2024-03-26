【早知】安理会首次通过停火协议意味着什么？

安理会此前的停火议案为何都被挡下？

美国此前于去年10月、12月和今年2月行使否决权，阻拦有关以哈停火的决议草案通过，给出的理由分别是草案未提到以色列自卫权、未谴责哈马斯10月7日的袭击，以及可能影响有关释放人质的谈判。

美国本月提出一项呼吁立即和持续停火六周，以保护在加沙的平民并让援助物资进入加沙的决议草案，但在上周五（3月22日）投票时遭到中国和俄罗斯否决。

中国常驻联合国代表张军解释，美国的决议草案与安理会星期一（25日）通过的决议有着明显区别，前者拐弯抹角、含糊其辞，为停火设置前提，遭到阿拉伯国家共同反对；后者则态度鲜明、方向正确，要求立即无条件停火，反映了国际社会普遍期待，并得到阿拉伯国家支持。张军以此来解释，为何否决美国提出的协议，而赞成了最新的协议。

美国则指责，中国和俄罗斯上星期五投反对票是因为决议谴责了哈马斯，再者是因为中俄“小器”，不愿意投票支持由美国提出的决议草案。

美国这回为什么投弃权票？

美国常驻联合国代表格林菲尔德解释说，这份决议纳入美方的一些建议，但美国又不认同决议文本的全部内容，因此选择投弃权票。决议未谴责哈马斯，也没有把释放人质与停火直接挂钩，而这些都是美国的主要要求。格林菲尔德强调，哈马斯必须接受与以色列的协议，释放人质与停火必须同时进行。

美国在以哈冲突爆发初期一直反对使用“停火”（ceasefire）一词，只同意用“暂停”战斗。但随着加沙人道危机加剧、安理会因不作为而备受批评，美国开始转态，目前正推动以哈停火六周。

美国虽否认对以哈冲突的立场有变，但投弃权票反映出美国对以色列的态度趋于强硬。以色列不顾美国反对执意要对加沙南部城市拉法发动地面战，使美国面临越来越大的国内外压力。

如果以色列不执行决议会怎样？

按照国际法，联合国安理会的决议具有约束力，但各方可能对决议文本有不同解读，使决议难以执行并经常被无视。美国官员就指星期一通过的决议不具约束力；阿尔及利亚、马耳他、莫桑比克等一些国家则持相反意见。

曾任英国常驻联合国代表的莱尔-格兰特（Mark Lyall-Grant）则指出，这项决议仅对以色列具有法律约束力，对非国家的哈马斯则无约束力。按照决议，以色列有义务在未来10几天，即斋戒月余下的日子里停止军事行动。

若以色列不遵守协议，这将影响它的国际形象，一些国家可能会呼吁对它实施制裁。但由于美国不认为这项决议具约束力，这意味着美国不太可能会允许安理会通过相关制裁决议。

这对美以关系有何影响？

美国默许安理会通过以色列所反对的决议草案，凸显两国分歧正在扩大。以色列第一时间取消派代表团到华盛顿，使美国劝说以军放弃攻入拉法的努力面临阻碍。

若以色列真的对拉法展开大规模攻势，这将引发有关美国是否应限制对以色列军事援助的质疑，两国关系可能会进一步恶化。

美国年底举行总统选举，寻求连任的拜登正面临来自国内外的压力，要他遏制以色列的军事行动。以色列总理内坦亚胡也因以哈冲突而面临下台压力，必须对巴勒斯坦人采取强硬立场，同时说服国人他正在尽力解救哈马斯手中的人质。

分析员认为，拜登虽对内坦亚胡不听劝感到不满，但似乎也在试图防止两国分歧扩大，预料安理会的决议不会给美以关系造成致命打击。从以色列防长加兰特本星期二（26日）按计划在华盛顿进行访问来看，两国政府仍保持着密切沟通。