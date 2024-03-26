朝鲜外派劳工不满待遇差频频暴动

日本媒体报道，今年1月朝鲜外派到中国的200多名劳工因组织暴动，已被遣返朝鲜。之前朝鲜外派到非洲刚果共和国的劳工也发生暴动，这显示朝鲜外派劳工集体反抗正在扩散。

日本《产经新闻》星期二（3月26日）引述多名消息人士的话报道，今年1月朝鲜国防省（国防部）下属的“传承贸易”向中国吉林省延边朝鲜族自治州内和龙市的服装制造及水产品加工工厂外派的200多名劳工因组织暴动，已被遣返朝鲜。

报道指出，他们组织暴动的主要原因是现场负责人以“战争准备资金”的名义偷偷向朝鲜汇了四年拖欠的约1200万美元（约1620万新元）工资。朝鲜劳工们向工厂投掷燃烧瓶等，情绪激动。

引起骚乱和暴动的200多名朝鲜劳工被拘留后，已遣送回了朝鲜，但主导暴动的人可能被判死刑，或被送到政治犯收容所接受虐待和拷问等严厉处罚。

值得注意的是，朝鲜外派劳工的暴动事件并不是第一次发生。

据报道，之前，朝鲜向非洲刚果共和国外派的数十名劳工，以及2024年2月向中国辽宁省丹东市一家服装工厂外派的10多名劳工也组织了暴动。他们对朝鲜发布“30岁以下劳工回国”的指示感到不满，为赚取外汇拒绝回国，引发了集体抗议。

对此，韩国国家情报院26日说，在海外的朝鲜劳工生活条件恶劣，各种事件和事故逐渐增加，韩方正在关注相关动向。

一名对朝消息人士说，朝鲜年轻劳工组织暴动，这和上一代劳工明显不同。他们通过朝鲜默认的黑市尝到资本主义的滋味。他们对拖欠工资或管理者施暴行为、在小房间里用双三层床等的居住环境、禁止使用智能手机等私生活控制等感到不满。

分析指出，尽管金正恩制定《反动思想文化排斥法（2020年）》《平壤文化语保护法（2023年）》《国家秘密保护法（2023年）》，将韩国等外部文化挡驾在外，严禁居民接触。但是，不仅在中国，在非洲也发生朝鲜劳工暴动，这可能让朝鲜当局感到吃惊。

统一研究院研究委员吴京燮说，面对国际社会的制裁，朝鲜对外输出劳工是朝鲜赚取外汇收入的重要窗口。没想到朝鲜外派的劳工成为了威胁朝鲜体制“双刃剑”。金正恩政权虽然眼下想通过控制和压迫来阻止居民的思想，但预计此次暴动事件的影响随着时间的推移而增大。

联合国安理会朝鲜制裁委员会最近表示，为了赚取外汇，朝鲜外派劳工约有10万名。朝鲜每年透过外派劳工赚取7亿5000万美元至11亿美元的外汇收入，比联合国实施制裁前增加近三倍。