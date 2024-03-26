安理会投票美国弃权 拜登与内坦亚胡关系陷谷底

（华盛顿路透电）路透社分析文章指出，美国弃权促使联合国安全理事会通过要求加沙地带停火的决议，导致美国总统拜登和以色列总理内坦亚胡的关系跌入谷底。

美国星期一（3月25日）在投票时弃权后，以色列总理办公室指美国的立场“明显倒退”，损害以色列的战争努力，取消了以色列高级代表团本周对华盛顿的访问。美国试图说服内坦亚胡考虑攻入加沙南部城市拉法拉以外的替代方案。访问取消使得美国的调解努力面临重大障碍。

华盛顿基本上避免使用“停火”一词，此前一直在联合国就加沙停火决议行使否决权。曾在多届民主党和共和党政府担任中东问题谈判代表的亚伦·大卫·米勒（Aaron David Miller）说：“这表明，拜登政府和内坦亚胡之间的信任可能正在崩溃，如果不谨慎处理危机，它只会继续恶化。”

美国此次在安理会投票时弃权，似乎反映出美国政府对内坦亚胡日益不满。面对11月份大选的拜登不仅面临来自美国盟友的压力，还面临来自越来越多民主党同僚的压力，要求他约束以色列。

内坦亚胡则面临极右翼联盟成员的压力，要他对巴勒斯坦人采取强硬路线。他还必须让人质的家人相信，他正在尽力让人质获释，同时，以色列人也频繁地举行抗议集会要他辞职。

2023年10月18日，美国总统拜登（左）在特拉维夫同以色列总理内坦亚胡会面，讨论加沙地带战争。（路透社）

分析员认为，拜登和内坦亚胡现在面临的挑战是防止分歧升级和失控。不过，华盛顿智库战略与国际研究中心中东项目主任奥尔特曼（Jon Alterman）指出，没有理由认为安理会决议的通过会对美国和以色列关系造成“致命打击”，他不认为大门会因此而关闭。

目前在华盛顿访问的以色列国防部长加兰特星期一参加了高层会议，这表明两国政府仍保持密切沟通。

但美国的弃权加剧了拜登和内坦亚胡之间的裂痕。拜登本月在接受微软全国广播公司（MSNBC）采访时说，拉法攻势是一条“红线”。

民主党参议员怀特豪斯（Sheldon Whitehouse）认为，内坦亚胡似乎在与共和党人合作，“将美以关系武器化，以助长右翼势力。”

拜登必须避免共和党人把握亲以色列选民的支持，同时又要避免因为他支持以色列而失去一些民主党支持者的选票。

内坦亚胡意识到目前举行任何选举他都将惨败，但他也知道，以色列民众普遍支持他继续进行加沙战争。因此，他似乎愿意冒险测试华盛顿的容忍度。