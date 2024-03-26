我国注册集装箱船撞塌美国东岸大桥 20人及多辆汽车坠河

（华盛顿综合电）美国东岸工业城市巴尔的摩一座主要桥梁被一艘新加坡注册的集装箱船撞击坍塌，桥上20人和多辆汽车掉入河中。

这起事故发生在当地星期二（3月26日）凌晨1时30分（新加坡下午1时30分）左右。闭路电视录像显示集装箱船撞上“弗朗西斯·斯科特·基”桥（Francis Scott Key bridge）的桥墩，桥身顿时断成数截坠入底下的帕塔普斯科河（Patapsco River）。视频中可看到桥面上的点点车灯，钢铁桥身断裂时，车辆纷纷落水。

巴尔的摩（Baltimore）市消防局发言人卡特莱特对美国有线电视新闻网说：“很不幸的，我们知道有20人以及多辆车子可能掉进了帕塔普斯科河。”

据知，事发时桥上也有一些工人正在修补桥面的混凝土。

根据伦敦证券交易所集团的船舶跟踪数据，撞桥的“Dali”号集装箱船长289米，悬挂新加坡国旗，船主为Grace Ocean Pte Ltd并由新加坡船舶管理公司Synergy Marine集团管理。

22名印度籍船员未受伤 新加坡调查员赶往当地

Synergy Marine在集团网站上发文告透露，船上当时有22名印度籍船员，包括两名领海员。所有船员安然无恙，没有人受伤，事故也没有造成污染。“导致事故的确切原因尚未确定，但Dali已启动事故通报机制。美国海岸警卫队和当地官员已接获通知，船主和管理人将按照受批准的计划全力配合联邦和地方政府机构。”

新加坡海事及港务管理局星期二也发文告说， 海事局与美国海岸警卫队和船只管理公司将保持联系，以提供必要协助。 海事局也说：“作为船旗国（flag state），海事局将全力配合美国海岸警卫队的调查。”

海事局已向美国有关机构表明愿意支援调查工作，新加坡交通安全调查局和海事局的调查人员已启程前往巴尔的摩。

总部设在丹麦的集装箱承运公司马士基（Maersk）则证实，集装箱船当时由马士基租用，运载客户的货物。这艘船定于周二凌晨离开巴尔的摩，下月22日抵达斯里兰卡科伦坡。

船离港后“失去动力”

事故原由仍在调查中，但美国媒体引述一份网络安全和基础设施安全局的初步报告说，集装箱船在离港后“失去动力”，并通知马里兰州交通部船只失控，可能撞桥。

马里兰州州长则透露，当局在接获通报后赶紧关闭了一些通往大桥的道路，得以减少伤亡。

从闭路电视画面上所见，悬挂新加坡国旗的Dali号在撞桥前，一度灯火全灭，直到靠近大桥时，才再次亮灯并喷出大量黑烟。（视频截图）

集装箱船撞上桥墩后，弗朗西斯·斯科特·基桥的桥身顿时断成数截，桥上的车辆纷纷落水。（视频截图）

闭路电视录像显示，船在驶近大桥时似乎断电，船上灯火全灭，直到靠近桥墩时才亮起，还喷出大量黑烟。

事故发生九个小时后，搜救工作仍在进行。巴尔的摩消防队长华莱士透露，声纳已在港口“检测到车辆的存在”，但无法估计有几辆车掉入河里。

截至当地26日早上10时，救援人员已发现两名伤者，其中一人情况非常严重，另一人则没有受伤。

巴尔的摩警长：并非恐袭

马里兰州已宣布全州进入紧急状态，并向联邦政府要求调派资源。靠近坍塌桥梁的全美第九大港口巴尔的摩港已暂停船只进出。

美国总统拜登已听取了相关汇报，白宫正密切关注事态发展。白宫官员表明，未发现任何恶意企图。巴尔的摩警察局长沃利也说：“完全没有迹象显示这起事故涉及恐怖主义，或是有人刻意造成的。”

坍塌桥梁全长2.57公里，有四条车道，于1977年启用。桥以美国国歌的作词人弗朗西斯·斯科特·基的名字命名，是巴尔的摩的一个地标。许多因为听到撞击巨响赶到大桥围观的居民，对于整座桥坍塌深感震惊与惋惜。