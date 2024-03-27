巴尔的摩港塌桥失联者推定遇难 拜登：政府出资重建大桥

（巴尔的摩/华盛顿/新加坡综合电）美国马里兰州巴尔的摩主要桥梁坍塌事件中失联的六人已推定遇难，总统拜登称这是一起可怕事故，联邦政府将全额支付大桥重建费用。

当地时间星期二（3月26日）凌晨，悬挂新加坡国旗的集装箱船“Dali”号失去动力，撞上巴尔的摩弗朗西斯·斯科特·基大桥，导致桥体坍塌，六名夜间施工队成员下落不明。美国海岸警卫队当天晚上说，鉴于海水冰冷，且事故发生已经超过18个小时，找到幸存者的希望渺茫，因此决定暂停搜救行动。

马里兰州警方说，救援船仍会在夜间继续巡逻，当局希望次日早上让潜水员再下水，打捞遇难工人的遗体。

Dali号的管理公司Synergy Marine星期三（27日）说，22名船员和两名领航员都平安无事，一人受轻伤，接受治疗后已出院。公司此前说，船员均为印度籍。另据马里兰州领航员协会规定，所有外国船只进出该州港口时都须配两名本地领航员，指导船舶安全出入。

FBI声明事故与恐怖主义无关

事发后，社媒平台曾有阴谋论指事故是恐怖分子所为。美国联邦调查局（FBI）等机构后来声明，这是一起意外事故，与恐怖主义无关；大桥本身也不存在结构问题，完全符合规范。

Dali号撞桥前行驶路线（联合早报）

大桥重建工作可能需要数周，重建成本预计高达数十亿美元。拜登说，联邦政府将全额承担大桥的重建费用，他呼吁国会拨款支持。

被问及Dali号的船东是否应该承担责任，拜登说：“有可能，但我们不能干等着。我们会为大桥重建自掏腰包，让它重新开放。”

撞桥事故导致桥梁断裂、港口运输中断，船东Grace Ocean或须面临数亿美元的索赔。但法律专家称，根据1851年的一项法律，船东的赔偿责任上限为撞船后船只的价值，加上所载货物的收入，赔偿金额可因此降低至数千万美元；船东的保险公司也可以分担赔偿压力。

专家说，在索赔期间，马里兰州运输管理局可能会将Dali号扣留，直到赔偿问题解决为止。

美国国家运输安全委员会调查组已经在船上找到数据记录仪，接下来将展开分析，查明船只失去动力背后是否有不洁燃料的因素。

事故或将导致区域煤炭出口中断六周

巴尔的摩港的外国货物吞吐量和价值规模居全美第九，也是美国煤炭出口的第二大码头，事故或将导致区域煤炭出口中断长达六周，多达250万吨的煤炭运输受阻。

巴尔的摩港也是美国处理小汽车和轻型卡车货物最多的港口，许多知名车企都在附近设厂。福特汽车正在考虑将部分货物转移至美国东海岸的其他港口，但公司受到的影响不大。

运输部长巴蒂吉格说，港口交通中断会给供应链造成长期严重影响。但分析人士称，竞争激烈的东海岸港口有充足且不断增长的备用产能，巴尔的摩港船运交通暂停，预计不大会在美引发新的重大供应链危机，也不会推高商品价格。