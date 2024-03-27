英国研究：若政策不变 AI恐吞噬800万个工作岗位

（伦敦彭博电）英国智库的研究显示，如果英国政府当前的政策不变，多达800万英国员工面临被人工智能（AI）取代的风险。

英国公共政策研究所（IPPR）在星期三（3月27日）发布的一份报告中指出，英国员工11%的职务已经受到AI的冲击，如果企业更深入地整合AI，这一数字可能会上升到近60%。兼职、入门级和后端工作如客户服务面临的风险最大，但高薪工作受到的影响也将日益增大。

英国政府在去年11月发布的一份报告中说，AI已经影响了金融和保险业的就业。

IPPR则在分析了英国所有工作类型的2万2000项职务后指出，在采用AI的背景下，是损失就业还是实现经济增长，政府政策至关重要。

IPPR对就业市场出现第二波采用AI现象的潜在影响进行了建模，发现在最好的情况下，AI每年可为英国经济增加3060亿英镑（约5206亿新元）收入，而不会造成任何失业，具体取决于政府政策。AI还可带来高达30%的工资增长。

但如果没有任何政策变化，AI将夺去800万个工作岗位，而且不会带来任何经济收益。

报告称，政府应该制定AI策略来支持就业转型，以及将自动化带来的收益在各经济领域进行分配，而不能被少数公司绑架。相应的建议包括实施财政激励措施来加强就业、监管改革，以及支持不大倾向于实现自动化的绿色就业。