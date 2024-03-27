小罗伯特·肯尼迪宣布加州华裔女律师为竞选搭档

（奥克兰综合电）美国独立总统候选人、已故总统约翰·肯尼迪的侄儿小罗伯特·肯尼迪宣布，旧金山华裔律师沙纳汉为他的副总统竞选搭档。

38岁的沙纳汉（Nicole Shanahan）是华裔女律师兼企业家，是谷歌联合创始人布林（Sergey Brin）的前妻。她资助了小罗伯特·肯尼迪2月份超级碗广告的大部分资金，该广告吸引了数百万观众。

沙纳汉从法学院毕业后，还创立了一家分析公司ClearAccessIP。

小罗伯特·肯尼迪星期二（3月26日）在加利福尼亚州奥克兰宣布这一消息时称，沙纳汉了解大科技公司的技术和存在的问题。“这就是为什么我要聘请一名对大型科技公司如何利用（人工智能）操纵公众有深入了解的人。”

小罗伯特·肯尼迪当天向支持者介绍，沙纳汉的母亲是华人移民，她克服了所有艰巨的障碍，是“美国梦”精神的体现。

沙纳汉则说，她的政治信念是“帮助贫困人口”，这使她之前倾向于民主党。但她认为，民主党现在已经“迷失了方向”。

小罗伯特·肯尼迪此前已经脱离民主党，以无党派的独立身份继续参加2024年的美国总统大选。分析认为，70岁的小罗伯特·肯尼迪选择较年轻的沙纳汉当搭档，是为了吸引更多女性和年轻选民。目前民主党、共和党和独立党的领跑者都是年长的白人男性，选择女性搭档有助于拉拢部分选民。