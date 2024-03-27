加兰特试图缓和美以关系 奥斯汀强调须保护加沙平民

（华盛顿／耶路撒冷综合电）美国防长奥斯汀星期二与以色列防长加兰特会晤时强调，保护当地巴勒斯坦平民是以色列在道义和战略上的当务之急。加兰特则强调，美国对以色列的安全很重要，试图缓和两国日益恶化的关系。

奥斯汀星期二（3月26日）在五角大楼会见来访的加兰特。他说：“当前加沙平民伤亡人数太高，人道援助却太少。加沙正经历人道灾难，而且情况越来越糟。”这是迄今为止，奥斯汀针对加沙问题所发表措辞最强烈的讲话。

加兰特会后告诉媒体：“我到这里来，是要强调（美以）关系的重要性。我们与美国有着100%相同的价值观与99%的共同利益。”

奥斯汀也说，美以之间的安全纽带是不可动摇的。“美国是以色列最亲密的朋友，这一点不会改变。”

美国星期一（25日）投弃权票，令联合国安理会得以通过要求加沙立即停火的决议，凸显美以分歧扩大。以色列为此取消派代表团到华盛顿磋商拉法问题，当时已身处美国的加兰特则继续访问行程。有消息指，以色列星期二也召回在多哈参与停火谈判的代表团。

五角大楼说，奥斯汀与加兰特的谈话是坦诚与直率的。奥斯汀强调，以色列在对加沙南部城市拉法展开行动前，应先制定可行计划来确保平民安全，并敦促以色列扩大加沙的人道准入。两人同意，必须尽快让哈马斯释放所有人质。不过，加兰特表明，以色列将继续实现摧毁哈马斯的目标。

另据法新社引述一名美国国防官员报道，奥斯汀向加兰特提出大规模进攻拉法以外的替代方案，但官员没有说明是什么方案。加兰特星期二也会见美国国安顾问沙利文与中央情报局局长伯恩斯。

哈马斯领导人哈尼亚星期二称，联合国安理会要求加沙停火的决议表明，以色列正在经历前所未有的政治孤立。他当天访问伊朗时说：“以色列正在失去政治掩护和保护，甚至在安理会也是如此……美国无法把自己的意志强加给国际社会。”

伊朗谴责西方支持下的以色列暴行

伊朗最高领袖哈梅内伊在与哈尼亚的会谈中，谴责以色列在西方全力支持下犯下罪行和暴行。他承诺伊朗将毫不犹豫地支持巴勒斯坦事业和加沙人民。

以色列国防军星期二确认，哈马斯武装派系卡桑旅二号人物伊萨（Marwan Issa）在以军约两周前的一次精确打击中被击毙，是以哈冲突爆发以来被击杀的最高级哈马斯官员。以方指伊萨参与策划去年10月的哈马斯袭击。

加沙人道危机不断恶化，当地居民指几乎每天都有人为了抢夺面粉、罐头等基本食品而大打出手，甚至闹出人命。加沙卫生部说，星期一有六人在抢夺空投物资期间被踩踏致死，另有12人为获取落入海中的物资包而溺水身亡。

五角大楼说，星期一空投到加沙的其中三个物资包裹因降落伞失灵而落海，但未提到是否有人为了取得这些包裹而死亡。

哈马斯呼吁停止这类空投行动，并立即开放陆路口岸。联合国也呼吁通过陆路运入更多援助，以避免迫在眉睫的饥荒。白宫表明将继续空投物资，同时会努力增加经陆路运入加沙的援助。

巴勒斯坦被占领土问题特别报告员阿尔巴内塞星期二向联合国报告，对以色列袭击加沙的行动和暴力模式进行的分析结果表明，以色列已跨过犯下灭绝种族罪的基本门槛。她呼吁对以色列实施武器禁运和其他制裁。

有数十名外交官发言支持这份报告，他们大多来自回教和阿拉伯国家，当中也有拉丁美洲国家代表。以色列则驳斥报告颠倒事实。