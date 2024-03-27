日本小林制药含红麹保健品又一死亡 百余人入院

日本小林制药公司贩卖含红麹成分的保健品引发的健康问题，迄今已造成两人死亡。日媒报道，100多人吃了相关产品后，已入院治疗。当局呼吁消费者马上停止服用这些保健品。

日本卫生劳动部星期二（3月26日）对小林制药进行的调查显示，服用“红麹胆固醇帮助”（Beni Koji Choleste Help）保健品的死亡病例新增一起。

位于大阪的小林制药创业于1886年，是日本老字号制药公司。大阪市星期三（27日）对小林制药发布行政处分，责令该公司召回三款含有红麹成分的产品。

大阪市健康促进部首席卫生官龟本启子召开记者会说：“我们已下令召回相关产品，我们将彻查这些产品引发健康危害的原因。”

日本放送协会（NHK）报道，红麹是在大米等谷物上繁殖红曲霉菌而制成的产品，（日本）自古以来就被用作食品着色剂。红麹中的成分“洛伐他汀”据说具有降低胆固醇的作用。但在另一方面，红麹霉菌会产生一种称为柑橘素的霉菌毒素，这种毒素被认为会导致肾脏病。

2014年，瑞士禁止销售含有红曲米成分的食品，法国已提醒人们在服用此类补品之前，向医生寻求咨询。

然而小林制药称，它使用的菌株不产生柑橘素。它称，2月份对所有批次原料的分析中均未检测到柑橘素。

小林制药生产的红麹原料不仅用于保健产品，还用作食品的着色剂和调味剂。该公司至今提供给大约52家代理商，它表示海外只外销台湾企业。

一名40多岁的女子说，由于健康检查结果显示其胆固醇水平超标，她去年10月开始服用“红麹胆固醇帮助”。约两周后，胆固醇水平确实下降了，就大量购买，每天服用三粒。虽然目前身体状况没异样，但准备去医院接受检查。

大阪急症综合医疗中心肾脏内科和高血压科负责人林晃正呼吁服用者自行去医院检查，他说，有些服用者的症状与药物引起的肾小管间质疾病相似，像这样的肾脏病例，其特点是很难自觉，有些人可能只是会排尿过多，造成脱水。若病状持续，严重的话必须进行人工洗肾。因此，通过尿检测和验血，早期发现至关重要。