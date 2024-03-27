中国电商冲击韩国市场 引发业界忧虑

自从中国最大电商阿里巴巴旗下的全球速卖通、Temu、希音陆续进军韩国市场，利用超低价格冲击韩国电商竞争格局后，让许多中小企业生存深受威胁。专家认为，中国电商仿佛“海啸”般地席卷韩国市场，政府有必要出台政策来保护韩国商家。

截至今年2月，速卖通（AliExpress）及Temu在韩国的应用用户数合计已破1300万。速卖通的用户数仅次于韩国电商巨头Coupang平台，去年7月开始提供韩国服务的Temu已成为第四大电商平台。

随着中国电商用户剧增，去年中国首次超过美国，成为韩国最大海外直购消费目的地。

据韩国统计厅发布的数据，2023年韩国人海外直购总支出中，中国商品占比约为48%，总金额达3万2800亿韩元（约33亿新元），首次超过美国（27%）。

最近常在中国电商平台购物的黄小姐（32岁）说：“在韩国随便买个手机壳都要1万多韩元（10多新元），发现速卖通花6000韩元（6新元）也能买到不错的东西。东西便宜又好看，第一次购买手机壳之后常购买生活用品。”

有51年历史的浴室材料生产公司老板宋孔锡（72岁）透露，近两年公司销售额减少了近30%。就像洗手间水龙头在韩国出厂价约3万5000元（34.5新元），但在中国电商网上1万5000韩元（15新元）就能买到。这么多年以来，从来未感觉生意受到如此大的打击。

韩国中小企业中央会对320家企业进行调查的结果显示，有53.1%企业表示，中国电商进军韩国后，因免税优惠过高导致价格竞争力下降而蒙受损失。其次是直购产品转售（40%）、侵犯知识产权（34.1%）。

业界指出，对于海外直购，中国每人有480万韩元（约4800新元）的累计免税额度，但韩国每件包裹只有150美元的免税额度，实际上购买次数没有限制，这点政府需要改善。

对此，Coupang星期三（3月27日）表示，计划未来三年投资3万亿韩元（约30亿新元 ），在全国扩大其超快速配送服务，以巩固其在竞争激烈的市场中的主导地位。

此举是在阿里巴巴最近宣布，将在未来三年向韩国市场投入1万4000亿韩元（约14亿新元）之后做出的决定，可看出韩国电商的竞争程度多么激烈。

韩国网络企业协会会长朴成浩指出，中国电商通过强大资本，超低价格进军韩国，导致韩国企业被逼到了悬崖边上。因此，政府有必要多方面商讨中国电商侵入韩国市场的问题。