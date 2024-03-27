日政府拟与国内外企业合作 重启新一代国产客机研发

（东京彭博电）日本经济产业部将与国内外企业合作，共同研发新一代国产飞机，并力争在2035年推出新飞机。

为实现航空业2050年去碳化目标，新项目预计将探索目前主流的喷气发动机之外的推进系统，包括使用氢（hydrogen）燃料发动机来减少排放。

日本长久以来一直寻求自主生产客机，日本三菱重工早在2008年就着手开发“三菱支线喷气客机”（简称MRJ），原本希望在2013年交付，却屡遭困难。

之后，因各种问题，三菱重工不得不对原始设计进行更动，改名为SpaceJet。2023年2月，在经历各种技术困难后，三菱重工宣布放弃SpaceJet国产客机开发计划。

此次重启国产客机开发项目，日本经济产业部计划由官方和民间在今后约10年间投资约5万亿日元（约443亿9200万新元）。日本政府希望通过鼓励多家公司参与并帮助制定技术标准来避免像SpaceJet那样失败的结果。

计划构想由三菱重工等制造商、零部件企业、在氢引擎领域领先的汽车厂商等组成开发团队。日本政府还计划与海外企业合作，同时政府也将扩大支援范围，包括为国际技术标准的制定和构件的稳定采购提供补贴、确立测试方法等。

日本上一次推出商用客机是在1962年，即YS-11涡轮螺旋桨飞机，飞机在大约10年后停产。

日本经济产业部国防工业司司长吴村益生在新闻发布会上说：“除了为航空业提供部分零部件之外，日本还需要涉足可带来盈利和提供价值的领域。”

根据日本经济产业部，全球航空客运需求预计在20年内翻一倍，日本飞机工业的积极投资将带来每年6万亿日元的增长，相当于目前水平的五倍。