新西兰重申外交政策独立期望中国尊重

（惠灵顿综合电）新西兰副总理兼外长彼得斯说，新西兰正在探讨是否加入澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）计划，他希望中国能够尊重新西兰奉行独立外交政策的权利。

北京此前曾对新西兰加入AUKUS表示担忧，但彼得斯说，他不认为新西兰和中国这个最大出口国的贸易会因此受到威胁。

彼得斯星期三（3月27日）晚在惠灵顿接受彭博社访问时，表达了新西兰的立场。他说：“他们（中方）承诺我们有权做自己要做的事，所以我不认为表明独立的外交政策，会因此遭到经济胁迫……我对中国的回应是，你说你会尊重，我相信你。”

彼得斯正在推动新西兰贴近传统西方伙伴比如美国，同时，他也要与中国保持牢固的关系。中国是新西兰的牛奶和原木的最大出口目的地，新西兰要避免像澳大利亚那样激怒北京而遭到贸易报复。

彼得斯指出，AUKUS关系到新西兰的防守。他认为，新西兰过去把西方伙伴视为理所当然，明白五眼联盟成员对新西兰前政府在一些出现分歧的问题上不愿批评中国而感到不满。彼得斯希望新西兰接下来能有更积极的回应，也更果断。

他说，中国知道新西兰奉行民主和法治，尤其是国家的法治。“我们有表达自己的想法和感受的权利，他们会从我们的立场中了解这一点。”

新西兰已经重申对南中国海领土主权争端的担忧，这些争端可能对这个全球主要贸易航道构成风险。他说，新西兰已向中国表明，希望他们尊重《联合国海洋法公约》（UNCLOS）。“这就是我们的立场，也是我们与很多国家持有相同观点的地方。”