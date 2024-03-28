Dali号撞桥前几分钟呼救 两遇难工人遗体寻获

（巴尔的摩综合电）美国救援人员星期三从河中打捞起在巴尔的摩大桥坍塌事故中落水的两名工人遗体。涉事集装箱船Dali号的黑匣子数据显示，船员在事故发生前几分钟通过无线电要求拖船救援，但很快就通报完全失去动力并撞上大桥。

马里兰州警方星期三（3月27日）在记者会上说，在大桥坍塌路段附近7米多深的河水中发现一辆红色皮卡车，车内有两名遇难工人，分别为26岁的危地马拉人与35岁的墨西哥人。

声纳图像显示，还有更多车辆被困在河中的桥梁残骸内，但基于安全考量，当局必须先拆除坍塌的桥梁结构，才能派潜水员继续打捞遇难者遗体。

悬挂新加坡国旗的Dali号星期二（27日）撞上这座大桥，导致桥体坍塌，在桥上修路的八名工人全部坠入底下的帕塔普斯科河。当中两人获救，其余六人相信都已遇难。

调查人员已取得船上的数据记录箱。美国国家运输安全委员会（NTSB）说，Dali号于当地时间星期二午夜12时39分离开码头开往亚洲；凌晨1时24分，船上响起电力故障警报，船员过后通过无线电通知港务局船只正驶向大桥，并请求拖船援助。

马里兰州交通管理局接到Dali号呼救后，很快关闭所有车道，这可能挽救了许多生命。1时29分，数据记录仪记录到似乎是货船撞桥的声音。

调查人员指出，大桥去年通过安全检查，但受建造方式影响，一个结构构件故障就可能会导致部分或整个桥梁倒塌。

美国海岸警卫队中将戈蒂埃说，Dali号仍被桥体残骸缠住，但船的情况稳定，未对海洋环境构成威胁。船上有超过150万加仑的燃油和润滑油，装载的4700个集装箱中，有56个含危险物质。两个集装箱落水，但不含危险物质。

美国运输部长布蒂吉格说，现在还无法预测巴尔的摩港口会在何时重开。敦豪供应链（DHL Supply Chain）一名高管则说，据他了解，可能会在5月重开。

另据彭博社引述消息人士报道，重建大桥加上清理费用至少将耗费20亿美元（约27亿新元）。

这起事故可能给保险公司带来数十亿美元的索赔损失。晨星DBRS（Morningstar DBRS）全球保险评级董事总经理阿尔瓦雷斯估计，索赔金额可能在20亿至40亿美元之间，这将是航运保险的最高纪录。

布蒂吉格指出，巴尔的摩港口每天处理的货品价值估计为1亿至2亿美元，关系着工人每天约200万美元的收入。马里兰州州长摩尔则说，可能会有超过14万人受到航运干扰的间接影响。

专家认为，港口暂时关闭将导致一些物流问题，但由于东海岸的竞争港口已准备好处理更多货物，美国不太可能发生供应链危机。事故的实际影响取决于停工时间的长短，修复大桥或需数月甚至数年时间。