普京：俄没有攻击北约成员国意图

（莫斯科/基辅/哈尔科夫综合电）俄罗斯总统普京说，俄罗斯没有攻击任何北约成员国的意图，但如果西方国家向乌克兰供应F-16战斗机，俄军将把战机打下来。

普京周三（3月27日）对俄军飞行员发表讲话时说，虽然自1991年苏联解体以来，以美国为首的北约持续朝俄罗斯东扩，但莫斯科对北约国家“没有侵略意图”，“说我们会攻打其他国家——波兰、波罗的海国家和捷克也都害怕——简直是一派胡言。”

普京也说，即使西方国家为乌克兰提供F-16战机，这也不会改变战场局势，俄军“会像摧毁坦克、装甲车和其他军备一样，摧毁这些战机”。他表示，如果这些战机从第三国领土起飞，它们将成为俄罗斯的合法打击目标。

他也指出，这些战机能搭载核武器，俄罗斯进行军事策划时必须考虑到这一点。

俄乌战争进入第三年，乌克兰一再呼吁盟友提供先进的F-16战机，对抗俄军的空中优势。乌克兰外长库列巴周三称，首批F-16战机应该会在接下来几个月运抵乌克兰。

比利时、丹麦、挪威、荷兰等国承诺捐赠F-16战机，多国也保证会协助训练乌克兰飞行员。

乌克兰第二大城市哈尔科夫官员透露，俄军周三空袭这个东北部城市时，可能使用了新型制导炸弹。袭击造成至少一人死亡，19人受伤，包括四个孩童。

哈尔科夫警察局长季莫什科形容，这武器“介于俄军近期使用的制导航空炸弹和导弹之间”，可能是UMPB D-30滑翔炸弹。

哈尔科夫州州长西涅古博夫也认为，俄军出动了新型炸弹。他说，共有14栋建筑被炸毁，另有两幢居民楼和一座医疗机构受损，“看来俄军决定以居民为对象，测试他们的改良版炸弹。”

过去两年，哈尔科夫及周边地区不时遭到导弹和无人机袭击，但飞来大口径制导炸弹却是不寻常的。莫斯科为了反击乌军对俄边境地区的猛攻，近几周加大了对乌克兰的空袭力度，攻击目标锁定关键基础设施，包括发电站。

乌克兰总统泽连斯基在哈尔科夫被炸后，在社交平台X留言，指责俄军的恐怖行为越来越令人发指。他呼吁盟友加快交付战机和防空系统，并促请盟友为乌克兰提供更多爱国者导弹防御系统。