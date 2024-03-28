首尔巴士司机罢工11小时 加薪4.47%后复工

韩国医生罢工潮仍在继续的情况下，首尔市巴士司机为了争取调整工资，星期四（3月28日）发起11小时的罢工，给许多民众出行造成极大不便。所幸劳资双方就加薪问题各让一步，最终达成了协议，让尹锡悦政府松了一口气。

首尔市巴士工会与资方从周三下午到周四凌晨2时进行谈判，但未能缩小分歧，于是从凌晨4时起启动罢工。周四早上，约有97%首尔市区巴士停驶，导致通勤的上班族和学生不得不改搭地铁或德士，结果连地铁站也出现人满为患的状况。

上班族金镕镐（48岁）激动地说：“事先完全不知道巴士司机罢工。早上7点到达公车站，看不到公车，看了网络新闻才知道罢工。只好走路20分钟到地铁站坐地铁上班。凌晨突然宣布罢工，平时坐巴士上班的人要怎么应对？”

罢工持续约11个小时后，首尔市政府宣布，巴士工会和雇主经过谈判同意加薪4.48％，发放节日补贴65万韩元（约650新元），最终达成协议。首尔巴士当天下午3时立刻恢复正常运行。

原本首尔巴士工会要求将时薪提高12.7%，而雇主只愿意提高2.5%。但工会考虑到对市民造成不便，雇主考虑到物价上涨，劳资双方达成协议各让一步。这是首尔市巴士司机时隔12年再次罢工。

虽然巴士工会以提高工资作为罢工的理由，但分析认为，很难说巴士司机的待遇很差。

据了解，2023年首尔市巴士司机（具有7年至10年工作经验者）的平均每月工资为551万韩元（约5500新元）。以2022年年底为准，这是韩国劳动者平均每月工资（353万韩元）的1.5倍。

韩国《中央日报》指出，政府为了抵消4月10日国会选举前由巴士费、水电费等上涨带来的政治风险，抑制了价格上涨，但选举一旦结束，可能这些费用都会同时上涨。

住在首尔铜雀区的金姓上班族（32岁）说，医生罢工的情况下，巴士司机也罢工，觉得国家气氛有点混乱。今后罢工会不会流行起来，让人感到担忧。

