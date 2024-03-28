双边关系改善 中国终止对澳产葡萄酒征收关税

（北京综合电）中国取消了对澳大利亚葡萄酒征收的反倾销和反补贴关税，标志着它对堪培拉长达三年的贸易施压告一段落，并为这个价值数以十亿美元计的行业重振带来了希望。

中国商务部星期四（3月28日）发布的公告说：“鉴于中国相关葡萄酒市场情况发生变化，对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒征收反倾销税和反补贴税已无必要。自2024年3月29日起，终止对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒征收反倾销税。”

在堪培拉禁止中国华为公司参与第五代通信系统（5G）建设并赞同调查冠病疫情的起源之后，北京对澳洲葡萄酒、大麦和牛肉等主要出口产品征收关税。2021年3月落实的措施对一些货物征收的税率达218.4％。但自澳洲中左翼政府于2022年就职以来，贸易限制已经逐渐减少。

中国商务部新闻发言人何亚东在记者会上说，中方愿与澳方一道，通过对话磋商，解决彼此关切，共同推动双边经贸关系稳定健康发展。

澳洲对中方的决定迅速做出回应，它发表官方声明，欢迎中国政府在葡萄酒业处于关键时刻之际作此决定，并在世界贸易组织撤销了针对北京的诉讼。

中澳2015年签署自由贸易协定后，进口到中国的葡萄酒为零关税，这让澳洲葡萄酒商比他国竞争者有14％的关税优势。

中国此前为澳洲瓶装葡萄酒的最大市场，占2020年出口收入的33％；2020年，中国进口的葡萄酒27.46％来自澳洲。但在2023年上半年，降至仅0.14％。

澳洲中国工商业委员会全国主席奥尔森说，预计很大部分葡萄酒商会返回中国市场，但“地缘政治紧张局势仍存在”，很多酒商会寻找其他市场。