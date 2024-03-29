联合国：全世界每天浪费约10亿餐食物

（内罗毕综合电）联合国发布的食物浪费指数报告显示，2022年全球浪费了10.5亿吨食物，7亿8300万人却还在忍饥挨饿，三分之一的人类缺粮。食物浪费继续危害全球经济，加剧气候变化、自然环境丧失和污染。
联合国环境规划署日前发布的《食物浪费指数报告2024》指出，各地家庭每天浪费的食物总量在10亿餐以上，2022年全球人均浪费食物132公斤，占消费者可获得食物总量的五分之一。这些浪费掉的食物估计可为缺粮地区的每个人每天提供1.3顿饭。
民间组织“废物与资源行动计划”（WRAP）的斯旺内尔说：“你可以用每年浪费掉的食物来养活所有挨饿的人。”
这份在3月30日联合国第二个“国际零废物日”之前发布的报告说，浪费食物并不单是富国的问题，在高收入、中高收入和中低收入国家，家庭食物浪费的平均水平仅相差人均七公斤。2022年，全球浪费的食物中，家庭、饮食业和零售业分别占60％、28％和12％。
食物损失和浪费造成的温室气体排放量占全球年度排放量的8%至10%，为航空业排放量的近五倍，这些食物的生产占用了全球近三分之一的农地，造成了约1万亿美元（约1.35万亿新元）的全球经济损失。报告建议人们紧急行动起来，制定政策，解决食物浪费问题，并将其纳入应对污染、气候变化和栖息地丧失的国家行动计划。
联合国新闻中心引述环境署在肯尼亚首都内罗毕发布的这份报告说，人类不可持续的生产和消费行为正在将地球推向毁灭。家庭、小型企业和公共服务提供商每年产生21亿至23亿吨的包装材料、电子产品和食品等固体废物。
联合国秘书长古特雷斯也说，过度消费正在置我们于死地，人类这种消费模式应纠正。他说，企业应减少浪费性包装，消费者购买时应三思而后行。