联合国：全世界每天浪费约10亿餐食物

（内罗毕综合电）联合国发布的食物浪费指数报告显示，2022年全球浪费了10.5亿吨食物，7亿8300万人却还在忍饥挨饿，三分之一的人类缺粮。食物浪费继续危害全球经济，加剧气候变化、自然环境丧失和污染。

联合国环境规划署日前发布的《食物浪费指数报告2024》指出，各地家庭每天浪费的食物总量在10亿餐以上，2022年全球人均浪费食物132公斤，占消费者可获得食物总量的五分之一。这些浪费掉的食物估计可为缺粮地区的每个人每天提供1.3顿饭。

每年浪费掉的食物估计可养活所有挨饿的人。照片为志愿者在加拿大阿尔伯塔省卡尔加里一个慈善组织将罐头分类以供分发。（彭博社）

民间组织“废物与资源行动计划”（WRAP）的斯旺内尔说：“你可以用每年浪费掉的食物来养活所有挨饿的人。”

这份在3月30日联合国第二个“国际零废物日”之前发布的报告说，浪费食物并不单是富国的问题，在高收入、中高收入和中低收入国家，家庭食物浪费的平均水平仅相差人均七公斤。2022年，全球浪费的食物中，家庭、饮食业和零售业分别占60％、28％和12％。

食物损失和浪费造成的温室气体排放量占全球年度排放量的8%至10%，为航空业排放量的近五倍，这些食物的生产占用了全球近三分之一的农地，造成了约1万亿美元（约1.35万亿新元）的全球经济损失。报告建议人们紧急行动起来，制定政策，解决食物浪费问题，并将其纳入应对污染、气候变化和栖息地丧失的国家行动计划。

联合国秘书长古特雷斯主张企业减少浪费性包装。照片为加拿大阿尔伯塔省卡尔加里一个慈善组织准备分发的食品。（彭博社）

联合国新闻中心引述环境署在肯尼亚首都内罗毕发布的这份报告说，人类不可持续的生产和消费行为正在将地球推向毁灭。家庭、小型企业和公共服务提供商每年产生21亿至23亿吨的包装材料、电子产品和食品等固体废物。

联合国秘书长古特雷斯也说，过度消费正在置我们于死地，人类这种消费模式应纠正。他说，企业应减少浪费性包装，消费者购买时应三思而后行。