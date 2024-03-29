气候变化或导致传统葡萄酒产区难以为继

（巴黎法新电）最新研究显示，气候变化影响葡萄种植，传统葡萄酒产区如法国和意大利将受到冲击，而英国葡萄酒可能受惠。

《自然地球与环境评论》期刊近日刊登的一份研究指出，随着热浪增多以及雨量变得不稳定，到了2100年，从希腊到美国加利福尼亚州等地的葡萄园可能会消失，而英国和其他原本意想不到的地区将出现适合种植葡萄的绝佳气候条件。

这份研究的首席作者、法国波尔多农业科学院葡萄栽培学教授范·列文说：“气候变化正在改变葡萄酒的地理分布……有赢家，也有输家。”

研究员比较了有关高温、干旱以及害虫和疾病变化对全球葡萄酒产区影响的现有数据，结果发现49%至70%的葡萄酒产区将面临无法生存的“重大”风险，即难以产出维持运作所需的优质葡萄酒产量。

另一方面，11%至25%的葡萄酒产区会迎来产量提升，而全新的葡萄园可能会出现在纬度和海拔更高的地区，包括葡萄种植仍尚处于起步阶段的英国南部地区。

全球气温上升幅度将影响葡萄产量。如果升温幅度保持在高于工业化前平均温度2摄氏度以内（这是2015年巴黎气候协定设定的限制），大多数葡萄酒产区将能生存下去，但它们须要适应气候变化。

若是出现更为严重的变暖情况，大多数地中海地区的气候条件可能不再适合葡萄酒生产。西班牙、意大利和希腊的沿海和低洼地区约90%葡萄酒产地“到本世纪末可能面临消失的危险”。

美国加州南部可能也会遭受同样的命运，适合生产葡萄酒的地区或缩减多达50%。不过美国北部葡萄酒产区，从华盛顿州至五大湖地区，甚至到新英格兰，气候将变暖，有助于产出优质葡萄酒。

范·列文说，虽然“法国不是面对最大风险的国家”，但也应像众多葡萄酒产区那样，改而种植适应力更强的葡萄品种来应对气候变化，例如酿制红葡萄酒的歌海娜葡萄（Grenache）或酿制白葡萄酒的白诗南葡萄（Chenin）。