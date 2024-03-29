支持者多为草根工人阶级 特朗普吸金能力不如拜登

（华盛顿路透电）美国共和党总统候选人特朗普的竞选团队说，特朗普在今年总统选举的吸金能力不如寻求连任的拜登。

特朗普一名竞选顾问告诉记者：“我们筹集的资金永远无法与拜登并驾齐驱。”

这名顾问指出，这主要是因为拜登的支持者大多为亿万富翁，而出席特朗普竞选集会的大多是工人阶级的草根支持者。

另一名顾问则说，特朗普竞选活动是“由全国数以十万计草根支持者所推动，我宁愿出现这样的情况，因为他们每一个人都会投票。”

拜登竞选团队发言人穆萨回应时指出：“特朗普的竞选团队资金短缺。”

今年2月，特朗普竞选团队只筹集了约2030万美元（约2740万新元），而拜登团队则筹集了超过5300万美元。数据显示，拜登竞选团队迄今为止所筹集的1亿2870万美元当中，大额捐款约占55%，小额捐款则占45%。特朗普筹集的9610万美元当中，大额捐款占64%，小额捐款占36%。

拜登星期四（3月28日）晚上在纽约与前总统奥巴马和克林顿一同举行了一场众星云集的筹款活动。他的竞选团队说，这次的筹款活动至今已筹集2500万美元。

特朗普竞选团队则定于4月6日在佛罗里达州南部举行由亿万富翁对冲基金经理保尔森主持的筹款活动，目标是筹集3300万美元。

实际上，自2004年以来的每届选举，民主党候选人筹集到的资金都比共和党对手来得多。然而，竞选资金多并不意味着民主党肯定胜选。2016年，特朗普就击败了吸金能力比他强的民主党候选人希拉莉。