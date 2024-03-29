“加沙饥荒降临” 国际法院令以色列立即行动制止

（海牙综合电）联合国国际法院发出命令，指由于饥荒逐渐降临加沙，以色列须采取一切必要措施，确保人道援助畅通无阻地进入加沙。

设于荷兰海牙的联合国国际法院星期四（3月28日）针对南非控告以色列在加沙实施种族灭绝的诉讼，做出一致裁决。根据国际法院发出的庭令，加沙地带的巴勒斯坦平民急需食物、水、电力、燃料、住所、衣物、卫生用品以及医用物资与服务。

这项具法律约束力的庭令要以色列采取“一切必要和有效的措施”，立即与联合国充分合作，确保人道援助畅通无阻地进入加沙地带。国际法院也要求以色列增加陆路过境点的容量和数量，并在必要时保持开放。

国际法院的令状说：“法院认为，加沙地带的巴勒斯坦人现在面临的已不仅是饥荒的风险，而是饥荒正在降临。”

如果以色列不遵守这道命令，联合国安理会任何成员国都可以提出指控，然后由安理会表决是否要采取行动让以色列遵守临时措施。

哈马斯对国际法院下达的命令表示欢迎，但认为这并不足够。哈马斯高官纳伊姆说：“我们欢迎任何旨在结束加沙地带战争的新措施，特别是针对加沙北部的人道悲剧提出新的要求。但我们希望法院下令停火，作为解决加沙平民所有苦难的最终方案。”

截至星期五，以色列政府未就国际法院的上述裁决作出反应。以色列此前说，正在努力扩大让人道物资进入加沙的陆运、空投和船运通道。

联合国安理会也刚在星期一（25日）通过决议，要求以色列和哈马斯在回教斋戒月期间停火，但这不能制止以色列在加沙的军事行动。

以军发言人星期四在电视上说，军队持续对加沙希法医院周围展开军事行动，一个多星期来杀死了约200名枪手。他还说，以军在一次突袭中击毙了哈马斯负责军需的将领塔贝特（Raed Thabet），并指他是哈马斯十名最高阶的将领之一。

以军认定哈马斯武装分子以医院为作战掩护。不过以军坚称，对加沙的空袭没有危及平民、患者和医护人员，也没对医疗设备造成破坏。

哈马斯则指控以军对“数百个平民进行战场杀戮和处决”。哈马斯官媒办公室负责人告诉路透社：“希法医院内所有的人都是平民，里头没有军事人员。”

拜登：阿拉伯国家准备完全承认以色列

美国总统拜登还在设法劝说以色列收手。他星期四说，包括沙特阿拉伯在内的阿拉伯国家准备在未来的协议中“完全承认以色列”。

拜登当日在民主党前总统克林顿和奥巴马陪伴下出席竞选活动时，对他的中东政策做出辩护。他说，美国政府一直在同沙特、埃及、约旦和卡塔尔等阿拉伯国家沟通，它们准备完全承认以色列。

拜登显然是希望以色列接受两国方案，以突破以巴僵局。他说：“必须有一个后加沙计划，也须达成两国解决方案的协议。这不一定要在今天实现。这必须是个渐进的过程，我认为我们可以做到。”

同一天，美国参谋长联席会议主席布朗说，以色列并没获得它向美国要求的所有武器，部分原因是供应有限，而这可能妨碍美军本身的战备。他跟着表明，美方希望知道以军对加沙拉法市作战计划的更多细节。

白宫证实，正在安排让以色列代表团前往华盛顿，听取美方对拉法问题的担忧和替代方案。