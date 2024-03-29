消息人士：美国在草拟中国先进晶片厂名单 助美企遏制技术流向中国

（华盛顿／阿姆斯特丹综合电）据报道，美国正在草拟一份中国先进晶片制造厂的名单，让美国企业更容易遏制技术流向中国，进而有效禁止中国的先进晶片厂取得美国的关键技术与设备。

消息人士星期四（3月28日）透露，这份名单可能在未来几个月公布。

美国商务部在2022年禁止美国公司运送设备给生产先进晶片的中国工厂，但美企认为，很难确定哪些中国工厂生产先进晶片，因此很早就呼吁美国商务部列出名单。

本星期在华盛顿举行的年度出口管制会议上，美国官员针对企业要求制定名单作出回应。当时一名官员在会上表示，名单可能不够详尽，但只要政府越来越能确定所要管制的设施是哪些，企业就比较容易遵循。

随着名单即将公布，预料美国可以进一步强化现有对中国的晶片限制。

针对这一消息，美国商务部拒绝置评。中国驻华盛顿大使馆发言人表示，美方应停止过度延伸国家安全概念，停止滥用国家力量打压中企。

为降低在半导体领域对中国和台湾的依赖，美国星期四宣布将与墨西哥合作探讨发展半导体供应链。

这项合作将是美国晶片法令的其中一环。法令设立5亿美元（约6.75亿新元）的基金，让美国与盟友及合作伙伴协力发展半导体供应链。

美国国务院发表声明指出，从汽车到医疗设备等基本产品的制造，都依赖半导体供应链的实力与弹性，并说美方将首先评估墨西哥现有的半导体业、监管框架与劳动力需求。

荷兰将改善基建防阿斯麦出走

另一方面，荷兰政府星期四宣布将投入25亿欧元（约36亿3700万新元）改善南部科技重镇埃因霍温（Eindhoven）的基础建设，确保荷兰最大公司、光刻机巨头阿斯麦（ASML）不会把业务迁移到海外。

荷兰政府说，这笔资金将用于改善埃因霍温区的住房、教育、交通和电力网。政府也有意降低企业的租税负担，希望通过这些措施，说服阿斯麦继续在荷兰投资。

阿斯麦是欧洲最大的科技公司和全球电脑晶片制造商的最大设备供应商，它的总部就位于费尔德霍芬（Veldhoven）的埃因霍温郊区。

阿斯麦对荷兰政府的计划表示欢迎，但表明仍在决定未来的发展方向。

阿斯麦总裁彼得温尼克本月公开抱怨荷兰政府的政策，包括计划取消对技术移民的减税措施，认为这将使阿斯麦更难聘请到专才。这些批评惊动了荷兰政府。