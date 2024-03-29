判刑25年 FTX创办人弗里德表明上诉

（纽约综合）加密货币交易平台FTX联合创办人弗里德因窃取客户80亿美元（约108亿新元）等七项罪名成立，被美国法官判处监禁25年。他表明会上诉。

FTX交易所在2022年11月倒闭。陪审团于去年11月2日认定，弗里德（Sam Bankman-Fried）犯下两项电汇欺诈、四项共谋欺诈及一项共谋洗钱罪行。这些罪状的最高刑罚为总共110年的监禁。

2023年3月30日，弗里德步出美国纽约市曼哈顿联邦法院。（路透社）

美东时间星期四（3月28日），32岁的弗里德出庭，向法官陈词20分钟。他“对各个阶段发生的事情感到抱歉”，他坦承旗下的客户蒙受损失，并向FTX的前同事道歉，但他并未承认自己有刑事过错。

法官卡普兰宣读判词时指被告并非真心悔过，他量刑时权衡了弗里德厚颜无耻的行为，缺乏悔改之心，和他未来犯罪的可能性。“此人有可能做一些非常糟糕的事情……这个风险绝对不可小觑。”

检察官威廉斯在陈词时说，弗里德目无法纪，“故意且持续说谎”。他将弗里德描述为一个“熟练”的政治舆论专家，有本事犯下更多的渎职行为。

检察官鲁斯求刑40到50年，以保证“被告不会再犯”。辩方律师团辩称，弗里德忽视了风险管理，但没有窃取客户资金，刑期少于六年是适当的，这能让他“重返社会，发挥积极作用”。辩方律师说，弗里德不是一个“无情的金融连环杀手”，而是一个“笨拙的数学书呆子”，还说他努力让客户拿回钱。

检方提及因庞氏骗局而被控的马多夫（Bernie Madoff）获刑150年，曼哈顿联邦法院现在判处弗里德的刑期，较接近安然集团前总裁斯基林（Jeffrey Skilling）因会计欺诈罪成入狱的24年。前联邦检察官比尼说，监禁25年“算是很长的刑期”。

弗里德的父亲约瑟夫和母亲芭芭拉3月28日步出法庭。他们发布声明说，这一案件让他们心碎，他们要继续为儿子而战。两人都是美国斯坦福大学法学教授。（法新社）

弗里德毕业于麻省理工学院，父亲约瑟夫和母亲芭芭拉为斯坦福大学法学教授。弗里德30岁之前就已是亿万富翁，他把2019年与合伙人创立的小型初创公司FTX转变为全球第二大交易平台，FTX在2022年初的估值约为320亿美元。

FTX帝国于2022年11月崩溃，无法应付提款请求，公司部分资金已转入弗里德的个人对冲基金Alameda Research进行高风险操作。

弗里德的同事在审判期间指出，他是导致公司损失80亿美元的关键决策人。Alameda前总裁卡罗琳·埃里森（Caroline Ellison）说，Alameda窃取FTX客户约140亿美元。她称弗里德指示她犯罪。埃里森也是弗里德时断时续的女友。

法官卡普兰还下令充公弗里德约110亿美元资产。法官讲话时，弗里德面无表情，但他表明会就有罪判决和刑期提出上诉。

FTX全球用户超出100万个，一些前客户对判决表示愤怒与失望，认为弗里德受到的刑罚过轻。伦敦居民苏尼尔·卡夫里说，他有一笔存款，原本想用在买房和孩子教育上，现在都失去了。