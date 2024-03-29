拜登政府紧急拨款8100万元 清理重建巴尔的摩大桥

（巴尔的摩综合电）美国拜登政府向马里兰州提供联邦紧急拨款，以重建坍塌的巴尔的摩大桥。这是美国联邦政府为此类灾难最快速发放紧急资金的一次。

马里兰州州长摩尔是在星期四（3月28日）向联邦政府要求6000万美元（约8100万新元）的紧急经济援助，当局在几个小时后就批准了他的请求。

审批此类拨款通常要数天时间，但拜登总统星期二（26日）告诉记者，他已经指示联邦政府卯足全力迅速重建巴尔的摩大桥。

美国交通部批准这一申请后发表声明说，6000万美元为初步应对巴尔的摩撞桥事故的费用，随着重建工作展开，联邦政府将继续提供紧急援助款项。

悬挂新加坡国旗的Dali号星期二撞上这座大桥，导致桥体坍塌，在桥上修路的八名工人全部坠入底下的帕塔普斯科河。当中两人获救，两人遗体寻获，其余四人相信已遇难。

摩尔在星期四傍晚召开的记者会上说，6000万美元将用于调派人员物资、清除大桥残骸等各项作业，这笔款项为快速恢复港口运行打下基础。

摩尔指出，当局周四已出动两台起重机到事发地点清理桥梁残骸。但重建大桥是非常漫长的过程。他告诉记者：“Dali号的长度和埃菲尔铁塔的高度几乎相等，船上还压着一座大桥。这里指的是3000到4000吨钢材压在船上。”

按马里兰州警方的说法，声呐探测显示失踪人员遗体所在车辆目前被卡在混凝土和其他残骸间，潜水打捞作业高度危险，眼下需清理残骸才能接近遗体所在地点。

报道指，在大桥坍塌的一分钟前，急救人员接到船员的求救电话后，立即派出人员阻止车辆开上大桥，他们迅速的反应避免这起船撞桥事故造成更严重伤亡。

海事专家指出，近数十年来，货船规模不断扩大，这意味着有更迫切的需要来保护巴尔的摩大桥这类关键基础设施。

巴尔的摩大桥被列为“关键易断裂”（fracture critical）桥梁，即一部分桥梁坍塌，整座桥梁的架构就会崩塌。根据美国联邦公路管理局的数据，全美共有超过1万6800座这类桥梁。