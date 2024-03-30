日美与英国、澳洲和菲律宾拟加强安全合作

（东京综合电）日本政府消息人士透露，日本和美国将加强与英国、澳大利亚和菲律宾的安全伙伴关系，以对抗中国强硬的军事姿态。

共同社星期六（3月30日）引述知情人士报道，这五国将建立更紧密的安全关系，增加在印太地区进行的联合演习，以及促进防御技术合作。

据传，日本首相岸田文雄和美国总统拜登将于4月10日在华盛顿举行的首脑会议上就这项新的伙伴关系达成一致，并在会后发表的联合声明中做出正式宣布。

报道指，日本希望与英国、澳洲和菲律宾这三个美国盟国加强安全关系，以对抗中国在印太地区日益增长的军事活动。然而，试图加强军事联盟可能会激怒中国政府，导致地区分裂和不稳定。

美国近年在印太地区的参与度明显加大；美国海军陆战队近期成立第三陆战队滨海团，被认为是要调整作战方式，加强美军在西太平洋偏远的战略岛屿与敌人对抗的能力。

美军为在西太平洋对抗中国备战

《华盛顿邮报》星期五（29日）报道，新成立的滨海团规模小具机动性，不再发动传统的两栖突击行动，而是成为更大规模联合部队的辅助力量，负责收集情报并迅速共享。

滨海团也会在必要时以中程导弹击沉军舰，协助美军太平洋舰队和空军击退对美国、台湾、日本和菲律宾等盟友的侵略行动。

外界视滨海团为美国更大战略的一环，聚焦围堵中国军队的第一岛链，协助美国士兵、海军、陆战队及飞行员协调行动，进而与太平洋盟国及军队同步运作。

第三陆战队滨海团指挥官黎汉（John Lehane）上校说：“过去20年的大部分时间里，我们都在关注装备不精良、无法动用国家全部力量的恐怖分子。如今我们必须重新调整编队。”

黎汉说，滨海团最有价值的作用不是进行致命打击，而是“看到战场上的事物、取得目标数据、理解当前情况的能力，而其他人可能无法做到这点”。这是因为美国国防部评估，一旦与中国爆发战争，美国卫星将被干扰或摧毁，船舰上的电脑网路也会被干扰。

美国陆战队去年4月与菲律宾举行“肩并肩”联合军演时，就曾试练这样的作战策略。

美国智库国际战略研究所东南亚安全专家波林（Gregory B. Poling）说，中国目前在南中国海拥有的雷达、声纳、卫星等数量比美国多得多，这让北京在目标定位上具有强大优势。“美国将不得不花费高额的军火来削弱这些能力，从而让中国无法掌握行踪。”

根据设想，滨海团能在冲突当下率先抵达前线，收集信息并将坐标发送给空军B-1轰炸机。如此一来，轰炸机就能向数百英里外的目标发射导弹。

不过专家认为，尽管整体战略前景看好，滨海团仍面临若干重大障碍，包括在广阔海域上的后勤挑战，以及在小岛上更难隐藏踪迹。