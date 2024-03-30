消息指美国运送更多武器给以色列

（华盛顿／耶路撒冷综合电）尽管美国对以军可能向加沙南部拉法发动地面攻势表示担忧，但华盛顿近日仍批准运送价值数十亿美元的炸弹和战斗机给以色列。

《华盛顿邮报》星期五（3月29日）引述消息人士透露，这批新的武器供应包括1800多枚2000磅的MK84炸弹，以及500枚500磅的MK82炸弹。

针对有关报道，白宫和以色列驻华盛顿大使馆都没有置评。

以色列防长加兰特本星期早前访问华盛顿，与美国防长奥斯汀讨论了以色列的武器需求。加兰特此行显然是要寻求缓和美以紧张关系。他星期二（26日）接受媒体采访时强调美以关系对以色列国家安全至关重要，以及以色列必须在中东地区维持军事上“质的优势”。

华盛顿每年向长期盟友以色列提供38亿美元（约51亿新元）的军事援助，但以色列对加沙的军事行动引起国际社会的强烈抨击，就连美国民主党的一些成员也呼吁总统拜登削减对以的军援。

拜登星期五坦承，许多阿拉伯裔美国人因为加沙战争和美国支持以色列而“感到痛苦”。尽管与以色列总理内坦亚胡的分歧越来越大，拜登仍誓言继续支持以色列。

自以哈爆发冲突以来，美国对以色列的军援从不间断，并曾数次绕过国会审查，直接向以色列出售武器。美国之音的分析说，尽管付出政治代价，拜登仍坚定支持以色列，可能是担心战争扩大到加沙以外地区，也基于他个人长期以来对以色列国家安全的重要性所持看法。

美国坚持军援以色列，与美国的中东政策有关。数十年来，以色列是美国在中东的重要盟友，美国维持在中东的影响力，少不了以色列，同时可以借此平衡它在中东地区与其他竞争对手包括俄罗斯的利益。

加沙地区的人道危机日益严峻。美国国务院一名高级官员星期五向路透社透露，加沙北部的部分地区很可能已发生饥荒，加沙南部和中部地区则面临出现饥荒的重大风险。

这名官员说，向巴勒斯坦人提供更多援助的一个障碍，是运载救援物资的卡车不足。华盛顿接下来会协助联合国购买更多卡车。

加沙北部派送物资再发生枪击

联合国本月18日发布的“粮食安全阶段综合分类”（Integrated Food-Security Phase Classification）报告估计，有110万人，也就是近加沙一半人口面临严重的饥饿问题。国际法院已在星期四（28日）发出命令，要以色列采取一切必要措施，确保人道援助畅通无阻地进入加沙。

以色列官员回应说，他们已经开放让更多援助进入加沙，并指在加沙境内运送援助是联合国和人道主义机构的责任。以方也指责哈马斯趁火打劫，偷取救援物资。

不过巴勒斯坦红新月会说，加沙北部的物资分发点星期六（30日）再次发生枪击和踩踏事件，造成五人死亡、数十人受伤。事发时，有数千人等候15辆卡车载送粮食，场面混乱，有目击者称以色列军人向群众开枪。

以色列同意重返谈判桌谈停火

另一方面，以色列总理内坦亚胡星期五批准重返与哈马斯的停火谈判。内坦亚胡的办公室说，以方将参与未来几天在多哈和开罗举行的加沙停火与释放人质的新谈判，并为推进会谈提供指导方针。

尽管美国和其他调解方埃及和卡塔尔大力推动以哈在斋戒月之前停火，但双方无法达成协议，近期的谈判陷入僵局。本月25日美国拒绝对联合国安理会要加沙立即停火的决议投否决票，更使得拜登与内坦亚胡的关系跌入谷底。