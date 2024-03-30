以军打击叙黎真主党目标 俄罗斯伊朗同声谴责

（贝鲁特综合电）以色列再对叙利亚和黎巴嫩的真主党目标发动致命的跨境袭击，加大了对获伊朗支持的哈马斯盟友的打击力度，同时加剧人们对冲突可能引发大规模区域战火的担忧。

以色列军方星期五（3月29日）确认，在对黎巴嫩南部的一次空袭中，击毙了黎真主党火箭和导弹部队的副指挥官纳伊姆（Ali Naim）。以军称，纳伊姆负责实施和策划针对以色列平民的袭击。

叙利亚人权观察组织则说，以军对叙利亚阿勒颇的真主党火箭库发动的袭击造成38名叙利亚士兵，另有七名真主党成员和七名亲伊朗战士被击毙。这是自去年10月以哈冲突爆发以来，叙利亚军队在以军空袭中遭遇的最严重伤亡。

真主党周五承认，七名武装分子被以色列炮火打死，其中一人是纳伊姆，但没有具体说明他们死亡的地点或时间。

叙利亚外交部谴责阿勒颇的袭击事件，指袭击造成“一些平民和士兵”死伤。叙利亚的盟友俄罗斯和伊朗也对以色列的袭击做出谴责。

莫斯科指以军的行为“完全不可接受”。伊朗则说以军的空袭侵犯了叙利亚的主权，对区域和国际和平与安全构成严重威胁。

以色列军方拒绝发表评论，称“不会对外国媒体的报道置评”。

迪拜近东和波斯湾军事分析研究所所长卡瓦吉（Riad Kahwaji）分析说，在以色列看来，叙利亚和黎巴嫩已成为一个延伸的战场。

黎巴嫩真主党自以哈冲突爆发后，几乎每天都在南部边境与以军交火，以声援加沙的巴勒斯坦人。

卡瓦吉告诉法新社：“以色列战机几乎每天都会对两国目标发动袭击，持续摧毁真主党的军事基础设施……以色列对黎巴嫩的袭击无论是规模或深度都已明显升级。”

卡瓦吉指出，叙利亚是连接伊朗和黎巴嫩真主党的关键供应路线。“以色列一直在攻击这条补给线，摧毁军火库，并消灭在叙利亚境内的伊朗伊斯兰革命卫队领导人。”

伦敦大学亚非学院中东研究部主任哈提卜（Lina Khatib）认为，以色列预计会进一步加大对叙利亚的打击力度，以显著削弱叙利亚和黎巴嫩的亲伊朗阵线。