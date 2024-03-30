日本政府出资在靠近台湾的冲绳岛建避难所

（东京讯）日本政府将出资在冲绳岛西南部建造避难所，目的是在发生涉及台湾的军事危机时，为公民提供为期约两周的保护。

《日经亚洲》报道，日本中央政府将出资设计和建造冲绳县先岛诸岛（Sakishima islands）的紧急疏散设施，但惟有仅通过飞机或轮船方可到达的社区符合资格。这些社区必须制定并宣传居民疏散计划，并与中央和县政府举行联合演习。

已有五个社区确认符合资格。在设有自卫队基地的石垣市、宫古岛市和与那国町，避难所将由内阁府设计，防卫省提供建造经费；未驻扎自卫队的竹富岛和多良间岛则由消防厅出资兴建避难所。

根据星期五（3月29日）公布的指导方针，避难所将建在新的公共建筑底下，外墙厚度超过30厘米，由钢筋混凝土砌成，里头配有电力和通信设备。每名避难者将享有约2平方米的空间，可暂居约两周，每人每日将获分配三公升水和其他物资。

由于在危机爆发时疏散民众需要时间，新建的避难所将供监督疏散的政府工作人员和等待离开岛屿的民众使用；避难所平时则会用作会议场地和停车场。

避难所将可在登陆战爆发、游击队或特种部队来犯、弹道导弹等武器来袭时，保护民众。

日本中央政府此前仅呼吁冲绳岛当地政府划定临时避难所，但未针对避难所发布指导方针，也未提供任何财政援助。

冲绳没有地铁，地下设施也很少。截至去年4月1日，只有八个地点被划定为紧急地下避难所。先岛诸岛距离台湾不到400公里，当地政府上书中央政府，希望中央协助建造避难所。