起重机抵达巴尔的摩 展开“艰巨任务”清除桥梁残片

（巴尔的摩综合电）美国马里兰州政府准备在巴尔的摩大桥坍塌事故现场展开清理作业，搜寻失踪工人的遗体和捞起水下的大桥残骸。

马里兰州州长摩尔星期五（3月29日）乘船视察灾难现场后在新闻发布会上说：“近距离观察，你就会意识到这是一项多么艰巨的任务。”

马里兰州州长摩尔（右）3月29日在新闻发布会上说，搜寻落水工人遗体为首要任务。（法新社）

悬挂新加坡国旗的集装箱船Dali号撞上巴尔的摩的“弗朗西斯·斯科特·基大桥”（Francis Scott Key Bridge），导致桥体坍塌。货船3月26日沿着帕塔普斯科河（Patapsco River）航行前往斯里兰卡，美国东部时间凌晨1时24分（新加坡时间下午1时24分）货船突然停电，三分钟后撞上桥墩。进行坑洞修复工程的八个工人坠落河里，两人获救，两人的遗体后来寻获。

摩尔说，寻找失踪工人遗体是首要任务，清理数千吨的残骸是一个艰难的挑战。他说：“在清除残骸之前，我们无法重建桥梁。这将是一条漫长的道路。”

3月29日的照片显示，一台大型起重机在弗朗西斯·斯科特·基大桥附近候命。（路透社）

货船装载着数千个集装箱，且困在桥梁残骸当中。摩尔指出，Dali号的长度几乎相当于埃菲尔铁塔的高度，而且，它顶部有三四千吨钢架。

三台重型浮式起重机已抵达巴尔的摩港。美国海岸警卫队发言人卡门·卡弗说，可起重1000吨的起重机可能会在30日早上开始捞起水中的残骸。

压在集装箱船Dali号上的钢架估计有三四千吨重。（路透社）

美国海岸警卫队少将香农·吉尔里斯说：“我们必须定下正确的计划，才能将这座桥拆成我们可以移走的大小。”海岸警卫队说，清理作业可能会分三阶段进行：拆除桥梁上的桁架，以允许船舶单向航行；抬起集装箱船上的大桥残骸，以移走集装箱船；以及清除河床上的钢铁和混凝土碎片。

马里兰州交通部长威德菲尔德在新闻发布会上说，交通部已就新桥建造展开计划。（法新社）

马里兰州交通部长威德菲尔德说，交通部已就新桥建造展开计划，“考虑创新的设计、工程和建造方法，让我们能够快速交付这个项目”。

在摩尔请求紧急资金的几个小时内，联邦政府在28日向马里兰州拨款6000万美元（约8094万新元），用于清除残骸等紧急任务，这反映出基础设施对东海岸沿线的航运和运输业的重要性。美国总统拜登说，他下周会到巴尔的摩现场视察。

要建新桥，必须由国会批准资金。根据经济分析公司IMPLAN的数据，重建巴尔的摩大桥的成本初步估计为6亿美元。