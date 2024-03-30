荷兰东部发生劫持事件一男子被捕

（阿姆斯特丹综合电）荷兰东部城镇埃德一家夜店星期六（3月30日）上午发生劫持事件，但几个小时后就在不流血的情况下戏剧性结束。有四名人质获释，一名戴面罩的男子被捕。

警方当天发表声明说：“最后一名人质刚刚被释放。一人被捕。现在，我们无法分享更多信息。”

据当地记者现场报道，目击一名男子高举双手离开夜店，被拷上手铐并被带上警车。

目前外界对这起事件所知有限，也不清楚嫌疑人的干案动机。较早前，警方表示没有迹象表明这起事件涉及恐怖主义。

案发的夜店在当地颇有知名度，是许多年轻人光顾的场所。几名消息人士向荷兰媒体透露，一名男子携带武器和爆炸物，进入一家夜店并劫持几个人。

警方派出几支特警部队迅速赶到埃德镇市中心一栋大楼，并疏散周边的150户家庭，同时要求公众远离该地区。

市政府也通过官网即刻通知民众，市中心已被封锁，防暴警察和拆弹专家已经抵达现场。铁路运营商荷兰铁路公司也在网站上宣布，取消往返埃德的火车以策安全。

之后，有三名人质被释放。荷兰国家公共广播电视台（NOS）的画面显示，被劫持的三名年轻人高举双手离开大楼。

不久后，第四名人质获释。没多久，嫌疑人就被捕。

荷兰此前也发生过劫持事件。去年，一名27岁男子手持两把枪，在阿姆斯特丹一家苹果专卖店劫持了数人作为人质，引发长达五个小时的紧张对峙。后来，嫌疑人在追着一名逃跑的人质时，被警车撞倒，他后来在医院伤重去世。

荷兰曾发生恐怖袭击和恶性凶案，但严重程度不及法国或英国等其他欧洲国家。2019年，荷兰第四大城市乌得勒支市电车发生枪击事件，造成四人死亡。