派哈里斯出席乌克兰和平峰会 拜登为竞选筹款缺席

（华盛顿综合电）美国副总统哈里斯和国安顾问沙利文将代表美国出席6月15日在瑞士召开的乌克兰和平峰会。总统拜登则选择出席同日在加利福尼亚州举行的竞选筹款活动。

哈里斯发言人星期一（6月3日）在一份声明中说：“副总统将强调，拜登—哈里斯政府致力于在乌克兰国家主权和领土完整以及《联合国宪章》原则的基础上，支持乌克兰实现公平与持久和平的努力……在乌克兰人民抵御俄罗斯持续侵略之际，副总统将重申对他们的支持。”

乌克兰希望在此次峰会上，赢得国际社会对乌克兰和平蓝图的支持。乌总统泽连斯基此前指责俄罗斯盟友中国试图阻止其他国家与会，并称若拜登缺席峰会，那等于是亲自给俄总统普京鼓掌。

尽管拜登14日将到瑞士邻国意大利出席七国集团（G7）会议，但他仍决定缺席和平峰会，回国出席隔天在加州举行的竞选筹款活动。美国前总统奥巴马也将出席这场筹款活动。

这凸显拜登非常重视与前任总统特朗普在11月总统选举中的二度对决。对乌克兰态度较冷淡的特朗普此前称，若当选，他可能会很快达成结束俄乌战争的协议。乌克兰担心，这样的协议意味着接受现状，放弃被俄罗斯侵占的领土。

不过，美国国家安全委员会发言人柯比星期一为拜登缺席峰会辩护说：“世界上没有哪一位领导人比拜登更强烈地支持乌克兰。”他也称，哈里斯和沙利文是美国“高级别且非常慎重的代表”。

沈颖将作为黄循财总理特使出席峰会

逾100个国家与机构将参与瑞士和平峰会，计划与会的领导人包括加拿大总理特鲁多、德国总理朔尔茨等。

新加坡总理黄循财星期二（4日）晚在脸书发文宣布，国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖将作为他的特使，出席乌克兰和平峰会。刚于星期一接待泽连斯基的菲律宾也将参与此次峰会，但目前不清楚菲总统小马可斯是否会亲自出席。

俄罗斯总统普京则没有受邀。 克里姆林宫发言人星期二重申，没有俄罗斯出席的和平峰会是没有意义的，“是荒唐的活动，只是个消遣”。