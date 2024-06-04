以色列：三分一被扣押人质或已死亡

（耶路撒冷综合电）以色列政府公布的最新数字显示，目前仍被哈马斯扣在加沙地带的以色列人质中，相信有超过三分之一已经死亡。

尽管七国集团（G7）、联合国官员与多个中东国家都对美国总统拜登提出的加沙停火和释放人质协议表示支持，但目前不清楚哈马斯会否接受这项提议。以色列则重申，不会在实现包括摧毁哈马斯在内的目标之前结束战争，并指拜登阐述的停火提议内容与以色列的版本存在差距。

以色列政府星期二（6月4日）说，以色列官员根据情报、闭路电视画面、法医分析等途径认定，至今还留在加沙的120名人质中有43人已死。

以色列军方此前一天（3日）宣布，又有四名人质死在加沙，其中一人持英国与以色列双重国籍。

G7支持最新版停火协议

拜登上周五（5月31日）公布一项分为三个阶段的停火协议提案，以结束以哈冲突、让所有人质获释、重建一个不由哈马斯统治的加沙地带。美国常驻联合国代表格林菲尔德星期一说，美国正在传阅一份相关决议草案，希望安理会支持立即落实这项协议。

G7领导人星期一说，他们完全支持这项提议，并呼吁哈马斯接受。沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、约旦和埃及也发表联合声明支持这项潜在协议。

联合国中东和平进程特别协调员文内斯兰星期二敦促各方立即达成停火和释放人质的协议。他在社媒平台X发文说：“没有其他选择……任何拖延都只会使每一天有更多人死亡。”

哈马斯上周五说，它积极看待拜登的提议。不过，哈马斯高级官员祖赫里星期二称，哈马斯对美国和西方敦促它接受拜登的提议不满，“就好像是哈马斯在妨碍协议达成一样”。他指责以色列并非认真想要达成协议，并仍在美国掩护下行事。

白宫称，以色列愿意推进这项提议，但以总理内坦亚胡星期一表明，拜登阐述的提议内容只是其中的一部分，以色列只会暂停战斗，以便于哈马斯释放人质。

内坦亚胡重申，以色列将继续战争，直至摧毁哈马斯的军事和治理能力、确保所有人质获释，以及消除加沙对以色列的威胁。

以色列政府内部对最新停火提议意见分歧，内坦亚胡极右翼的执政伙伴反对，两个极端正统犹太政党则支持。

拜登在《时代》杂志星期二刊出的访问中被问及，内坦亚胡是否出于个人政治原因而拖延结束战争时说：“人们完全有理由得出这样的结论。”他还说，不确定以军是否在加沙犯下战争罪行。

拜登敦促卡塔尔采用一切适当措施，确保哈马斯接受协议。但卡塔尔外交部发言人星期二说，以哈双方尚未对拜登的提议给出明确答复，但有关进程正在进展。