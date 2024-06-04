英国民调：工党下月大选将高奏凯歌

（伦敦综合电）民意调查显示，英国主要反对党工党将在下个月的大选中取得有史以来最大的胜利，其席位优势将超越1997年大选、前首相布莱尔领导工党时取得的佳绩。

数据调研公司舆观（YouGov）的民意调查预测，在议会650个议席中，中左翼工党将赢得422席，时隔14年重掌政权。在2019年上届大选中，工党遭受重挫，仅得202席。

首相苏纳克领导的保守党本届大选料会失去232席，所获议席将减至140个，是该党一个多世纪以来最差的选举表现。舆观说：“这一结果将远超出压倒性的定义。”

据预测，保守党一些重量级人物包括财政大臣亨特、国防大臣沙普斯、下议院领袖莫当特，以及脱欧强硬派代表人物里斯—莫格将席位不保。

于星期一（6月3日）发布的这项民调使用大数据集和人口统计分析来预测个别席位的投选结果。舆观指出，这将是自1906年以来保守党支持率最大的一次下滑，保守党可能在伦敦、东北部、西北部和威尔士等众多地区“几乎全军覆没”。

这项民调是在英国脱欧领军人物法拉奇周一宣布参选、重新担任改革党党魁之前进行。分析员认为，法拉奇加入战局，将与保守党瓜分右倾选民，进一步打击保守党的选情。

工党民意支持率高于保守党20个百分点

多项民调均显示，斯塔默领导的工党民意支持率高于保守党大约20个百分点。舆观4月初进行的上一次民调显示，若当时举行大选，工党将可赢得403个席位。

舆观的最新民调也预测，自由民主党将赢得48个席位，比上届大选多37席；争取苏格兰独立的苏格兰民族党预料会流失过半议席，只保住17席。

苏纳克两周前宣布提早在7月4日举行大选。分析员认为，苏纳克或想趁经济好转之际，争取选民支持，但预料难以扭转民调低迷的劣势。