韩国正式中止韩朝《9·19军事协议》

反制朝鲜空飘约1000个“垃圾气球”，韩国政府正式全面中止韩朝《9·19军事协议》，韩国军方可恢复对朝鲜进行扩音广播，并在韩朝前线边境实施军演，以及针对朝鲜的挑衅行为立即采取行动。舆论认为，朝鲜半岛紧张将进一步加剧。

韩国政府星期二（6月4日）上午举行国务会议，通过了关于中止韩朝有关协议中全部效力的议案。

韩国总理韩悳洙在国务会议上说：“认为朝鲜事实上已经根据废除有名无实的《9·19军事协议》，对韩军的应对态势造成很多问题。” 这项议案随后获得韩国总统尹锡悦批准。

韩国国防部同日表示，星期二下午3时起，《9·19军事协议》效力停止。韩军将恢复在韩朝军事分界线和西北岛屿一带的所有军事活动。对朝扩音广播设备的检查也已完成，准备好随时进行广播。

国防部称，朝鲜不断采取有违协议的行动，发起各种挑衅，包括实施海岸炮射击、向西海北方界限（NLL）以南地区发射飞弹、对前沿哨所开枪、发起无人机攻击等，而韩军始终保持克制和耐心，一贯遵守《9·19军事协议》。

韩国警告将严厉反制朝鲜挑衅行为

国防部指出，朝鲜自上星期一（5月27日）军事侦察卫星发射失败后，接连发起电波干扰、射弹、空飘“垃圾气球”等一系列挑衅，对韩国国民安全构成严重威胁，甚至造成财产损失。此次事态的责任全在朝鲜政权。若朝鲜发起新一轮挑衅，韩军将在韩美联防态势的基础上，严厉反制。

韩朝《9·19军事协议》是双方于2018年9月19日所签署《平壤共同宣言》的附属文件，内容包括落实韩朝非军事区（DMZ）非武装化所需的后续措施。然而，朝鲜多次违反协议，发起挑衅，去年11月更单方面宣布全面撕毁《9·19军事协议》。韩国随后也在同月宣布中止协议中部分条款的效力。

不过，韩国在野党严厉批评政府停止这项军事协议效力的决定。

最大反对党共同民主党的一众议员星期二发表声明称，“韩朝通过《9·19军事协议》将缓冲区扩展到海上和空中后，韩朝间的偶发性冲突大幅减少。这项协议是预防边境地区武力冲突的安全阀。如果废除协议，军事分界线一带的紧张局势将进一步升级，朝鲜发起挑衅的可能性也会提高。