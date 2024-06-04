日本五家造车商造假 对安全标准数据动手脚

日本政府的调查发现，丰田、马自达、雅马哈、本田和铃木五家汽车和电单车制造商过去10年，为了满足政府的认证标准而在申请批量生产的安全测试数据上动手脚，存在作弊造假行为。

日本国土交通部星期一（6月3日）宣布这些公司涉嫌数据造假后，当局管制汽车安全的部门星期二依据《道路运输车辆法》对这五家企业进行实地核查，并考虑如何给予处罚。受影响的车型共有38款，其中本田占22款，丰田有七款、马自达五款、雅马哈三款、铃木一款。

目前，正在生产的丰田Yaris Cross、卡罗拉Axio和卡罗拉Fielder、马自达的Roadster RF和马自达2，以及雅马哈的YZF-R1电单车，因为相关文件被确定造假，都已接到暂停发货的指示。当局报告，调查发现的数据造假等违规行为涉及刹车、行人保护等与安全相关的测试和噪音测试。

在禁止发售名单上的丰田Yaris Cross在日本是最畅销的型款之一。日本媒体报道，造假事件曝光后，让日本消费者感到不安。东京一家丰田经销店的经理透露：“造假的消息传出后，我们无法向充满疑问的顾客解释清楚是怎么一回事。”

一个20多年来一直使用丰田汽车的市民说：“我信任这个品牌，现在驾驶的车子是被发现造假的其中一款。对于驾驶员来说，汽车在路上的安全可能比排放数据更重要。即使我本身没遭遇什么不妥，但还是希望尽快纠正错误，好让我们能够安心驾驶。”

丰田汽车公司董事会主席丰田章男（右）和“客户第一”促进部门主任宫本真志（左）在东京的新闻发布会上鞠躬道歉。丰田与本田、马自达、铃木和雅马哈汽车公司被指违反认证规则，当局已发令暂停丰田三款车出货。 （法新社）

当局星期一宣布将对这些企业进行实地核查之后，丰田董事长丰田章男随即在东京召开新闻发布会，公开致歉。他说：“我身为丰田集团的负责人，真诚地向我们的顾客、车迷以及所有利益相关者致歉。……我们将尽最大努力尽快恢复生产，同时与当局配合，充分合作。”

至于本田汽车公司，当局发现，其22款车型的噪音测试记录的结果与实测有出入。最早的一组伪造数据从2009年一直用到2017年。

马自达从2014年至今年的4月，对旗下生产的三款车型进行碰撞测试和检查安全气囊功能时虚报数据。

铃木汽车则是在2017年前销售的一款车型的刹车测试上窜改数据。雅马哈出问题的电单车，自2020年以来，在对旗下电单车进行消声器性能测试时，使用了与规定标准不同的设置。

日本交通部官员星期二进入丰田汽车公司总部，就该公司认证违规行为进行实地核查。（路透社）

据了解，国土交通部4月份已在内部成立专家小组，研究如何审核汽车制造业的作弊行为。该部门一干部说：“我们希望制造商能做好各环节的检测工作，必须创建第三方调查系统，以预防外包公司在数据上有欺诈行为。 ”

产品安全向来为日本企业所重视，日本内阁官房长官林芳正因此在记者会上说：“这是令人遗憾的事，破坏了消费者与日本汽车工业之间的信任，动摇了汽车认证制度。我希望交通部尽力向用户提供有关的解释，而且必须在确认不当行为的基础上，采取严厉行动。”

日媒指出，汽车制造业涉及面广，也牵动各类行业，包括零部件制造以及物流和销售。当局禁止六款车型发货，可能使欲振乏力的国家经济再被泼冷水。