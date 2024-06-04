拜登将签发行政令 限制非法移民从墨西哥入境

（华盛顿/格林威治综合电）美国总统拜登料发布行政令，限制非法移民通过墨西哥边境进入美国。

拜登此举是为了应对年底大选对手、前总统特朗普的攻势。特朗普一再抨击拜登在美墨边境非法移民问题上表现软弱，未能制止移民大量涌入。

路透社和法新社分别引述消息人士报道，拜登的行政令将规定，每天从美墨边境进入美国的非法移民一旦达到2500人，执法官员将停止处理非法移民的庇护申请，并将他们驱逐出境或遣返墨西哥；只有当每日入境人数降至1500人时，边境才会重新开放。无成人陪伴的未成年人相信不受这些规定限制。

知情人士透露，这个行政令估计于星期二（6月4日）出炉。有媒体报道，拜登会在边境城市的市长陪同下签署行政令。不过白宫直至4日本报截稿为止，尚未证实报道是否属实。

如果真的实行，这将是历届民主党总统就美墨边境非法移民问题采取的最强硬立场。

去年超过240万非法移民越过美国南部边境进入美国，他们大多数来自中美洲和委内瑞拉，为逃避贫困、暴力袭击或气候灾害而投奔美国。去年12月，每天越境进入美国的移民突破万人大关，虽然这个数字近几个月显著回落，但移民问题已成为拜登年底寻求连任的一个软肋。

拜登抨击特朗普为“重罪犯”

将与拜登再度争夺总统宝座的特朗普则大力鼓吹反移民言论，并扬言若再次执政，将大规模驱逐非法移民。

拜登周一（3日）抨击特朗普为“重罪犯”。这是自5月30日特朗普被纽约陪审团判定封口费罪名成立以来，拜登首次使用这一词汇来形容他的对手。

拜登在康涅狄格州格林威治一场筹款活动上说：“竞选活动进入了未知领域。美国史上头一遭，一个已被定罪为重罪犯的前总统正在寻求总统大位。”

他说，特朗普如果再度入主白宫，将对美国构成更大的威胁。

有罪判决是否对特朗普选情有所影响，目前还待观察，但他的竞选团队称这个裁决反倒刺激支持者踊跃捐款，在判决公布的24小时内，特朗普收到5300万美元（约7140万新元）的捐款，而整个5月入账金额高达1亿4100万美元，比4月多了近一倍。

拜登的月度筹款额一直高于特朗普，但在4月特朗普筹得7600万美元，首次超越拜登筹到的5100万美元。

特朗普的有罪判决也在中国和俄罗斯引起关注，中俄评论员嘲讽美国民主制度失败，为特朗普叫屈。中国网民呼吁特朗普支持者再度围攻国会山，并警告美国将爆发内战；克里姆林宫新闻秘书则说，全世界看到当权者利用“所有合法和不合法的手段”迫害特朗普。