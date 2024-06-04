印度人民党在西北三邦表现欠佳 学者：经济问题引不满

印度总理莫迪领导的印度人民党在北方邦和西部两个邦的表现比预期差，拉低了联盟的整体表现，显示以印度教民族主义来拉抬支持率的手段无效，民众更迫切希望看到实质的经济改善。

印度人民党（BJP）在北方邦（Uttar Pradesh）、马哈拉施特拉邦（Maharashtra）和拉贾斯坦邦（Rajasthan）表现不佳，被认为是执政联盟没能取得压倒性胜利的主要原因。

尤其令人意外的是北方邦。莫迪不顾非议，大张旗鼓在回教堂的遗址建印度教神庙，虽获印度选民赞誉，却没能有效拉票。人民党甚至丢失了神庙所在的阿约提亚选区议席。

政治分析师德维迪（Surendra Kumar Dwivedi）告诉路透社：“这一趋势清楚地表明，在像北方邦这样的邦，寺庙不再是唯一的决定因素，尤其是地方发展建设的问题，同年轻人息息相关，这些问题对作为最大选民群体的年轻人产生影响。”

莫迪今年1月为阿约提亚一座建在回教堂遗址上的罗摩神庙揭幕，由此开启他的竞选活动。回教堂1992年在莫迪政党成员的煽动下被印度教狂热分子拆毁，引发印度独立以来最严重的一次宗教骚乱，莫迪政府后来花费巨资兴建神庙引发不小的争议。

新德里智库印度观察家研究基金会的研究员基德维（Rasheed Kidwai）分析道，印度有很多经济问题，人民党在农村地区表现不佳，单靠莫迪个人魅力，是行不通的。

外交政策料无太大变化

在外交政策上，受访学者认为，莫迪会延续此前的大方向，不会有太大改变。

国立大学南亚研究所所长塞维亚副教授接受《联合早报》采访时说，印度国内对外交政策的走向有广泛的共识。“印度与美国的关系有所改善。同时，印度维持了与俄罗斯的历史关系。这两条路线将在下一届政府的领导下延续下去。”

至于中国，印度有两大关注，即喜马拉雅地区边境冲突，和中国在南亚和印度洋影响力的扩大。塞维亚说：“印度要通过回归原来的实控线解决边界问题。在印太地区，印度则有意加强与其他国家的安全关系。”

南洋理工大学拉惹勒南国际研究院（RSIS）兼任资深研究学者苏里亚纳拉亚纳（P S Suryanarayana）受访时则说，在所有双边和重大多边问题上，与中国重新接触符合印度的利益，而悬而未决的中印边界争端，印度也应该有技巧地推进磋商。