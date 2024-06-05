莫迪可连任总理 但无法取得压倒性胜利

印度总理莫迪的执政联盟预料在大选中获胜，莫迪将顺利连任，但不会如选前所预期的取得压倒性胜利。分析认为，这个大选结果可能使莫迪未来对改革经济有所顾忌。

印度国家选举委员会星期二（6月4日）公布的数据显示，在完成近99％的计票工作后，莫迪领导的印度人民党（BJP）以36.7％的得票率领先，他主导的执政联盟全国民主联盟（NDA）至少赢得291个议席，超过在人民院席位过半所需的272个，可是却显著少过2019年斩获的353席。其中，人民党拿下或领先的议席为239个，比上届赢得的303席少很多。反对党称，他们已经“惩罚”了执政党。

不过，莫迪在社媒平台X上发文说，选民已经连续三次给予执政联盟信任。“我们将继续过去10年的出色工作，继续满足人民的愿望。”

早前的多项出口民调结果显示，在人民院543个议席当中，执政联盟料可赢得超过350席。

星期二接近完结的计票结果预示执政联盟没有大胜后，印度股市连日来的上扬走势马上逆转而大跌，印度卢比和债券也走弱。

反对党领袖拉胡尔·甘地所属的国大党拿下或领先的议席至少99个，比上届大选的52席多了几乎一倍。

印度大选投票从4月19日开始，到6月1日结束。此次合格选民有9亿6800万人，投票率超过66％，即6亿4200万人投了票。

73岁的莫迪执政至今已10年，是印度开国总理尼赫鲁之后第二位连续执政三届的总理。

分析认为，执政联盟在人口最多的北方邦（Uttar Pradesh）、马哈拉施特拉邦（Maharashtra）和拉贾斯坦邦（Rajasthan）表现比预期差，是拉低整体表现的主要原因。

莫迪在选前向选民展示执政成绩单，包括经济增长、福利政策、民族自豪感、印度教民族主义，以及强调他履行了所谓的“莫迪保证”承诺。

莫迪若以微弱优势获胜 政府改革能力或受质疑

人民党在2014年和2019年的前两次大选都获得大胜，分析认为，如今没有了压倒性胜利，新一届政府对于展开大刀阔斧的改革或许会迟疑。

新加坡华侨银行投资策略董事总经理梅农说：“莫迪联盟若以微弱优势获胜，可能让人怀疑新政府是否有能力推动政治难度大的改革，这些改革是维持印度经济增长的关键，而印度经济增长已经是全球最快的。”

新加坡国立大学南亚研究所所长塞维亚（Iqbal Singh Sevea）副教授接受《联合早报》采访时说，印度未来的关键问题是如何为年轻人口创造就业机会、发展制造基地并吸引投资。印度人民党致力于通过改革经济领域、发展基础设施和推进数码化来实现这些目标。而今执政联盟赢得的席位比预期少得多，情况可能有变。“它可能不会推动农业等领域的私有化，在尝试改革劳动法方面也可能会有点犹豫。”

塞维亚指出，印度也需要培训和提高劳动力的技能水平。“未来的制造业需要不同的技能，包括数码技能，印度必须确保工人具备这些技能。”

不过，莫迪连任还是投资者所乐见。他们认为莫迪继续掌政，未来数年将带来强劲的经济增长和进行有利于商业的改革。Balfour Capital的首席投资官劳伦斯说：“印度的重点是基础设施，一切都与基建投资有关，包括道路和电力。凭借他们拥有的技术类型，你会看到巨大的增长。”