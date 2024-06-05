拜登签行政令限非法移民涌入 强硬措施遭炮轰

（华盛顿综合电）美国总统拜登签署的移民庇护限制令已生效。除了共和党，就连拜登自己所属的民主党内也有不少批评声音，但拜登辩护称，禁令将有助控制边境并恢复秩序。

拜登于星期二（6月4日）签署相关行政令后，非法移民限制措施即于当天午夜生效。

根据行政令，非法越境者可能会迅速被递解出境或当场折返墨西哥。美国国土安全部说，无人陪伴的儿童、面临严重医疗或安全威胁者以及人口贩运的受害者将得豁免。

今年年底总统选举中，拜登料面对共和党人、前总统特朗普的挑战，而特朗普已誓言，如果他再当选必会大力打击非法移民。拜登相信因此才采取强硬立场减少入境移民人数。

拜登星期二在白宫的新闻发布会上强调，登记预约或通过其他合法途径移民者仍可获得庇护。他说，限制措施将能“控制边境并恢复秩序”，直到试图非法入境者数目减少到移民系统可以有效管理的水​​平。

根据路透社/益普索5月中旬进行的民意调查，在移民政策方面，选民对特朗普的支持率比拜登高出17个百分点。

三个试图途径墨西哥进入美国寻求庇护的印度籍男子6月4日被移民官员铐上手铐带走。（路透社）

要求匿名的官员告诉路透社，只要在一周里非法入境者平均达每天2500人，新举措就会启动，直至人数持续三周降为日均1500人。据统计，4月间的非法入境者日均4300人。

共和党人指行政令是一场政治秀

共和党人指拜登的命令不过是一场政治秀。特朗普的竞选团队发言人则批评，豁免措施是为贩运儿童和性工作者的人开绿灯。特朗普也说，该命令只是为了在6月27日的总统辩论前做做样子。

民主党向来更倾向于开放多元的移民政策。数名民主党众议员星期二也到国会外，与示威者一起抗议拜登的行政令。

还有公民权益组织要透过法律行动，挑战拜登的行政命令。美国公民自由联盟律师李·格勒恩特说：“任何切断对绝望移民保护的政策都会引发严重的法律问题。”

联合国难民署也发声明说：“在原籍国受到迫害者都必须进入安全地区”，再接受评估。声明呼吁美国履行国际义务，重新考虑这项损害寻求庇护者基本权利的限制。