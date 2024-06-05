美国出售先进隐形战机给以色列

（耶路撒冷综合电）尽管不满以色列对加沙战争的处理，美国仍按计划出售25架F-35战斗机给以色列。美国总统拜登也改口说，不认为以色列总理内坦亚胡试图利用加沙战争为自己谋取政治私利。

以色列星期二（6月4日）宣布，同美国签署了采购25架洛克希德·马丁公司（Lockheed Martin）制造的F-35隐形战机的协议。这项协议去年已敲定，如今才签字，总金额达30亿美元（约40亿4100万新元）。

以色列国防部长加兰特在宣布这项协议的声明中说：“在一些对手试图破坏我们与最大盟友的关系时，两国进一步加强联盟。这向整个地区的敌人发出强有力的信息。”

国防部说，这笔交易将使以色列机队中的F-35数量达到75架。最新的25架将于2028年开始交付，每年交付三到五架。

这次交易显示，尽管人们越来越担心以色列在加沙的行动，但拜登仍坚守对以色列国防的承诺。

拜登上周接受《时代》杂志采访时，被问到他是否认为内坦亚胡是为了在政治上自保而延长加沙战争，他回答说：“人们完全有理由得出这样的结论。”

有关采访于周二刊登后，拜登却改口。周二稍晚时候，他在白宫被问及内坦亚胡是否在“玩弄政治”时，他告诉记者：“我不这么认为，他正在努力解决他所面临的这个严重问题。”

不过，拜登承认，对于战争结束后的加沙未来，他与内坦亚胡存在“重大分歧”，并称以色列在战争期间存在“不当”行为。

“我与内坦亚胡的主要分歧是，加沙战争结束后会发生什么？……以色列军队会返回吗？如果是这样的话，那就行不通。”

美国通过法案制裁国际刑事法院检察官

美国国会众议院周二通过法案，要对荷兰海牙国际刑事法院检察官实施制裁，包括禁止他们进入美国、取消他们的签证和限制他们在美国的财产交易，以惩罚有关检察官寻求逮捕与加沙战争有关的以色列官员。

尽管这项法案应该不可能成为法律，但凸显了美国国会对以色列的持续支持。

共和党众议院议长约翰逊发声明说：“今天的投票为国际刑事法院官员的不法行为划下界限。美国坚定地支持以色列，拒绝允许国际官僚毫无根据地向以色列领导人发出虚假犯罪逮捕令。”

法案的表决结果为247票赞成、155票反对。42名民主党人支持共和党这项提案。没有共和党人投反对票，但有两人仅投了“出席”票。

这项法案被认为仅是“传递信息的法案”，因为它不太可能被民主党控制的参议院采纳，并且可能被拜登否决。拜登曾表明“强烈反对”这项法案。