拜登将在法国和意大利与泽连斯基会面

（华盛顿/莫斯科综合电）美国总统拜登本周将在法国诺曼底与乌克兰总统泽连斯基会晤，随后前往意大利出席七国集团（G7）峰会，期间再与泽连斯基进行第二次面对面会谈。

拜登此前因决定缺席即将在瑞士举行的乌克兰和平峰会而受到批评，白宫因此安排拜登与泽连斯基进行两次会面。

白宫国家安全顾问沙利文星期二（6月4日）告诉记者，拜登本周参加诺曼底登陆80周年纪念活动时，将“有机会与泽连斯基总统坐下来交谈”，双方将讨论乌克兰局势，以及美国“可以如何继续并深化对乌克兰的支持”。

拜登还将在本月13日至15日在意大利举行的七国集团峰会上，再次会见泽连斯基，会议将重点讨论如何利用被冻结的俄罗斯资产支持乌克兰。

沙利文说，继拜登近日批准乌克兰使用美国制造的武器袭击俄罗斯境内目标，美国也准备扩大在德国境内培训乌克兰士兵的计划。他指出，乌克兰需要的是更多的防空系统和持续的武器供应，美国不打算在乌克兰执行训练任务，也不会向乌克兰派遣军事训练员。

此前有报道称法国可能向乌克兰派遣军事教官，俄罗斯外长拉夫罗夫周二警告，在乌克兰训练士兵的法国军事教官将成为俄罗斯的合法打击目标。

克里姆林宫发言人佩斯科夫也对记者说：“任何训练乌克兰军人的教官都没有豁免权，无论他们是不是法国人。”

美国财政部负责国际金融事务的助理部长内曼周二说，美国及七国集团其他成员国正在讨论如何立即向乌克兰提供更多资金。他指出，其中一个可能的办法是在短期内向乌克兰提供大笔贷款，并将贷款的偿还与俄罗斯冻结资产的未来收益挂钩。